Teroristé v Mosambiku drží v hotelu přes 180 lidí

Džihádističtí ozbrojenci v tomto pobřežním městě v provincii Cabo zaútočili už ve středu a donutili vyděšené obyvatele uprchnout do okolního lesa. Zaměstnanci areálu na zkapalnění zemního plynu (LNG) spolu s vládními pracovníky našli útočiště v hotelu Amarula Palma.

Tamní projekt na zkapalnění plynu provozuje francouzský ropný gigant Total, který je hlavním investorem v hodnotě 20 miliard dolarů. Svůj podíl má v projektu dalších šest mezinárodních firem včetně ExxonMobilu.

"Téměř celé město bylo zničeno. Mnoho lidí je mrtvých," uvedl jeden z pracovníků na stránkách LNG. Neuvedl však žádné podrobnosti o obětech ani jejich národnosti. "Když místní utíkali do buše, pracovníci rafinerie včetně cizinců, se uchýlili do hotelu Amarula, kde čekají na záchranu," dodal pracovník LNG s tím, že si nepřeje být jmenován.

Organizace Human Rights Watch uvedla, že útočníci jsou spojeni se skupinou známou místně jako Al-Šabáb, která nemá žádné známé přímé spojení se somálskou džihádistickou organizací s podobným jménem. Několik svědků organizaci potvrdilo, že viděli těla na ulicích a obyvatele prchající poté, co bojovníci al-Šabábu zahájili palbu na lidi a budovy.

Jihoafrický zpravodajský web News24 informoval, že během útoku zemřel jeden jihoafrický státní příslušník. Další pracovník rafinerie subdodavatelské společnosti Total uvedl, že nad hotelem v pátek letěly vrtulníky, které se snažily najít "koridor pro záchranu přibližně 180 lidí uvězněných v hotelu".

