Loď Terror záhadně zmizela před 170 lety! Teď vrak natočili průzkumníci

Vrak je pokrytý rzí a obrostlý řasami. Přesto příčky oddělující dvacítku kajut stále drží a nádobí v policích a další předměty jsou ve skvělém stavu. Talíře jsou přitom v mrazivé arktické vodě nejméně od roku 1848. Právě ta a nánosy bahna loď zachovaly.



Dovnitř lodi se dostala pouze na dálku ovládaná kamera. "Během průzkumu lodi Terror jsme měli pocit, že plavidlo posádka opustila docela nedávno, jako by bylo zapomenuté v čase," řekl jeden z průzkumníků.



Kamera pátrače provedla kolem kajut důstojníků. V nich stále stojí zachovalý nábytek, včetně postelí. Na stěnách jsou patrné také připevněné pušky uvězněné pod nánosy rzi. V jednom ze skladišť zase v policích stojí lahve.



Zachovaly se také dvojité výplně některých okének. Jedním z nich potápěči nahlédli také do kapitánovy kajuty. V jeho stole by mohly být ukryté důležité dokumenty, které by pomohly odhalit, co přesně se s expedicí stalo.



Nejen že jsou nábytek a skříňky na stejném místě, ale šuplíky jsou zavřené a pokryté bahnem, což jsou ty nejlepší možné podmínky pro zachování předmětů a dokumentů uvnitř.



Dvě lodě, Terror a Erebus, vypluly pod vedením kapitána Johna Franklina z anglického Greenhithu 19. května 1845. Svůj cíl, tedy najít Severozápadní cestu kolem Ameriky skrz kanadské arktické ostrovy ale nesplnily. Zasekly se v ledu u provincie Nunavut a 130členná posádka v mrazivých podmínkách zřejmě postupně zemřela.