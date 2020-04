Tesco kvůli Covid-19 zlevnilo základní potraviny. Reagují i další řetězce

Obchodní řetězec Tesco zareagoval na krizi, kterou způsobuje Covid-19, a pro své zákazníky zlevnil 19 základních potravin. Redakce TN.cz proto oslovila další obchody s otázkou, zda na to budou reagovat a ceny některých produktů dlouhodobě sníží také.

Tesco

"Tesco snížilo ceny v rámci celého nákupního košíku u produktů každodenní potřeby. Konkrétně se jedná o ceny například u Tesco vajec, kdy balení 10 kusů nyní vychází na 27,90 korun. Dále Tesco polotučného mléka, kdy litr nyní pořídíte za 12,90 korun nebo cibule, u které nyní kilo vyjde na 17,90 korun,“ stojí v tiskové zprávě řetězce.

Zároveň také obchod investuje do ceny více než 595 výrobků a zajistí, aby zákazníci tak zaplatili za své oblíbené výrobky daleko méně. Řetězec zároveň uvedl, že nízké ceny hodlá udržet dlouhodobě i poté, co se situace bude postupně vracet do normálu.

Penny Market

Zboží za atraktivní ceny se snaží vždy svým zákazníkům podle mluvčího Tomáše Kubíka nabízet také Penny. "Sledujeme proto aktivity konkurence a v případě potřeby reagujeme,“ vysvětlil.

Kaufland

Řetězec svým zákazníkům každý týden přináší leták s výhodnými nabídkami v podobně superkaufu a super prodlouženého víkendu. "V našem prospektu také zákazníci najdou týdenní akční nabídky i dalších produktů,“ řekla mluvčí Renata Maierl.

"V rámci naší věrnostní karty Kaufland Card navíc mohou zákazníci čerpat další výhody. Každý týden pro ně připravujeme slevy na vybrané produkty napříč celým sortimentem,“ doplnila.

Globus

"Nabízíme našim zákazníkům standardně přívětivé ceny, a to i v rámci promočních akcí,“ sdělila TN.cz mluvčí Globusu Lutfia Volfová.

V době koronaviru se však společnost rozhodla podporovat také různé projekty a iniciativy, a to nejen finančně, ale také materiálně. V rámci svého programu Globus Lepší svět se společnost rozhodla rozdělit přes 3 miliony korun mezi iniciativy, které podpoří lidi, komunity nebo projekty zaměřující se na pomoc během pandemie Covid-19.

Albert

"Zákazníci vědí, že u nás najdou vždy spolehlivé a nízké ceny, které jsou doplněny každý týden letákovými akcemi a také věrnostními kampaněmi,“ informoval mluvčí společnosti.

Lidl

Situaci na trhu sleduje také Lidl. "Našim zákazníkům se vždy snažíme nabídnout co nejvýhodnější ceny,“ uvedla mluvčí Zuzana Holá.