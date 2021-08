Tesco nechce české papriky, zlobí se zemědělci! Jsou shnilé, brání se řetězec

Agrární komora se obula do řetězce Tesco, že přestal brát papriky od jihomoravského zelinářského podniku a že upřednostňuje zahraniční produkci. Tesco se brání tím, že potraviny nebyly dostatečně kvalitní.

Českou Agrární komoru, která zastupuje české zemědělce, lesníky a další, zvedl ze židle postup řetězce Tesco, který v Česku provozuje síť prodejen s potravinami. "Obchodní řetězec Tesco Česko vylistoval (vyřadil z prodeje) nejmenovaný zelinářský podnik z jižní Moravy, který pěstuje papriky. Zdůvodnil to tím, že raději dá přednost dovozu ze zahraničí," uvedla komora.



Podle Agrární komory z chování Tesca vyplývá, že řetězec vůbec nechce s českými zemědělci jednat a nechce české potraviny prodávat. "A když už ano, tak české dodavatele 'sedřou z kůže'. Chtějí co nejlevněji nakoupit a co nejdráže prodat. Z lásky k Česku," doplnila komora.

Reakce Čechů

Pod postem Agrární komory se sešly stovky komentářů, někteří uživatelé nešetřili plamenným proslovy.

"H***li, nic než h***li, ty obchodní řetězce! A furt mají málo! My chceme kvalitní ovoce, zeleninu za své peníze! Dříve jsme kupovali v obchodech a na trzích české, slovenské, maďarské a byly kvalitní, dobré! A teď jsou tady ty vyhoněné šmejdy ze skleníku z Holandska, Španělska a jiných zemí, které zásadně nekupujeme, neb to nemá chuť, ani výživové hodnoty – rajčata, papriky, avokádo atd.," rozohnil se pan Michell.

"Proto radši půjdu do trhu a nakoupím si přímo od zemědělců z okolí, podpořím raději místní, než živit předraženou zeleninu z dovozu, co nevydrží ani polovinu z toho, co ta česká nebo moravská," reagovala paní Markéta.

Jiní ale také upozornili na možnosti svobodného trhu. "Pletete si dobu, prodejce si může vybírat dodavatele. Pokud zahraniční pěstitel nabídne lepší podmínky než český, tak je asi něco špatně. Žijeme díky Bohu v Evropské unii a můžeme si vybrat, co nakoupíme. Na druhou stranu vše začíná u spotřebitelů," napsal pan Václav.

Jde nám o kvalitu, brání se Tesco



Redakce TN.cz také oslovila řetězec Tesco s žádostí o vyjádření. Ten odmítá, že by s českými zemědělci nespolupracoval.



"Společnost Tesco dlouhodobě podporuje české farmáře a má navázané dlouholeté korektní obchodní vztahy s řadou z nich. Jsme hrdí na to, že v rámci pravidelného dotazování našich dodavatelů nám 89 % z nich sdělilo, že jsme dobří partneři, neboť rychle plníme své finanční závazky, a 88 % se vyjádřilo, že dobře komunikujeme a podle potřeby se na nás mohou vždy obrátit. Naši dodavatelé nám také říkají, že společnost Tesco si cení jejich spolupráce a jedná s nimi spravedlivě a s respektem," sdělil pro TN.cz mluvčí Tesca Václav Koukolíček.



Vyjádřil se také ke zrušení odběru potravin od některých českých zemědělců. "Důvodem přerušení odběrů byla zhoršující se kvalita a zvýšený výskyt hniloby. Po opakovaných stížnostech našich obchodů jsme se rozhodli přerušit tento odběr," dodal Koukolíček. Celé vyjádření společnosti si můžete přečíst zde: Vyjádření řetězce Tesco [pdf]

O žádné nízké kvalitě nám neřekli, diví se podnik

Redakci TN.cz se prostřednictvím Agrární komory podařilo získat vyjádření jihomoravského zelinářského podniku ohledně Tescem zmiňované nízké kvality jeho produktů. Zástupci podniku si přáli zůstat v anonymitě. "Ze strany Tesca nebyla avizována žádná zhoršující se kvalita ze strany dodavatele. Pouze bylo oznámeno, že dále nebudou pokračovat v objednávkách. Odmítáme, že by byla důvodem zhoršující se kvalita a rádi bychom pokračovali v dodávkách pro Tesco," odpověděl podnik.

