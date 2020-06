Tesco v Polsku končí, prodává 300 poboček! Chystá to i v Česku?

"Viděli jsme významný pokrok v našich obchodních záměrech ve střední Evropě, ale na polském trhu se nadále setkáváme s překážkami. Dnešní rozhodnutí nám umožní se v regionu soustředit na naše obchody v České republice, Maďarsku a na Slovensku," uvedl výkonný ředitel společnosti Dave Lewis.

Polské prodejny od britské firmy odkoupí dánská maloobchodní společnost Salling Group A/S. Prodej musí ještě schválit antimonopolní úřady. Celkem Tesco u našich sousedů v minulosti otevřelo 301 poboček, které teď prodává i s distribučními centry a hlavními kancelářemi.

Lewis zároveň poděkoval všem pracovníkům polské divize Teska, kteří podle něj celou dobu předváděli skvělou práci. "Vidíme tuto transakci jako nejlepší možnost, jak zajistit budoucnost pro naše kolegy a zákazníky v Polsku," doplnil v tiskové zprávě, kterou Tesco ve čtvrtek vydalo.

Salling Group A/S se s Teskem dohodlo na částce 900 milionů zlotých, což je zhruba 5,3 miliard korun. Peníze by měl britský obchodní řetězec obdržet ještě do konce tohoto fiskálního roku. Zisk využije pro "obecné podnikatelské účely".

Letos už se Tesco stáhlo z Číny, Thajska a Malajsie, už dříve odešlo z Japonska, Spojených států a Jižní Koreje. V Česku patří k největším obchodním řetězcům, pro firmu pracuje přes 10 tisíc lidí. Podle aktuálního seznamu má Tesco v Česku 187 prodejen.

