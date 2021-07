Těsně vedle muže v Malé Fatře udeřil blesk, tlaková vlna ho smetla a zranila

Slovenští horští záchranáři krátce před nedělním polednem vyrazili na pomoc manželům, v jejichž těsné blízkosti na Malé Fatře udeřil blesk. Odnesl to především muž, kterého smetla následná tlaková vlna. Kvůli špatnému počasí museli záchranáři na místo šlapat po svých.

O pomoc volala manželka zraněného muže. "Během sestupu z Velkého Rozsutce, ještě ve vrcholových partiích, oba nepřímo zasáhl blesk. Muž při pádu způsobeném tlakovou vlnou utrpěl vícečetná tržná zranění hlavy a cítil v nohách mravenčení," popsali horští záchranáři na facebooku.

Mužova manželka měla větší štěstí - sice spadla také, ale narozdíl od svého chotě vyvázla jen s oděrkami. Protože v oblasti v té chvíli stále řádily bouřky, nemohli záchranáři na místo vyrazit vrtulníkem.

Místo toho jim nezbylo nic jiného, než do Sedla Medziholie odjet terénním autem a zbytek cesty urazit pěkně po svých. "Po ošetření a poskytnutí neodkladné zdravotní péče, ho záchranáři na nosítkách snesli zpátky do sedla a odtud ho autem odvezli k čekající posádce zdravotníků. Ti ho transportovali do nemocnice," uzavřela popis události slovenská horská služba.