Jak zacházíte s penězi? Udělejte si test, zda jste spořílek, nebo škudlil

Jestli máte týden před výplatou za co jíst a platit složenky, není jen o tom, kolik peněz vyděláváte, ale spíše o tom, jak s nimi nakládáte a jak rychle vám utíkají mezi prsty. Prověřte si své finanční návyky a zlozvyky v našem testu.

1. Právě vám přišla výplata. Co vám proběhne hlavou?

a) Nic extra, na účtu mám pořád nějakou rezervu.

b) No sláva, už na to čeká pár složenek.

c) Paráda, jde se nakupovat.





2. Blíží se Vánoce, řešili byste nákup dárků půjčkou?

a) Ne, na věci, které mohu předpokládat, se snažím ušetřit dopředu.

b) Určitě ne na hlouposti, ale něco praktického a dražšího klidně ano.

c) Vánoční dárky jde snad pořídit i jinak?

3. Za jakých okolností si koupíte nový mobil?

a) Když doslouží, proč ho vyhazovat dříve.

b) Jakmile začne být nespolehlivý, potřebuji být k zastižení.

c) Až mě omrzí nebo se na trhu objeví lepší model.

4. Než si mobil koupíte, sledujete jeho ceny v různých obchodech, nebo čekáte na to, až bude v akci?

a) Samozřejmě, mohu tak ušetřit nemalé peníze.

b) Čekat na akci nebudu, ale porovnám ceny v jednotlivých obchodech.

c) Koupím si ho v oblíbeném obchodě, cenu neřeším.

5. Jaký máte vztah k věrnostním a zákaznickým kartičkám obchodů?

a) Mám je, dokonce preferuji obchody, které věrné zákazníky nějak motivují a odměňují.

b) Mám jich plnou peněženku, ne vždy si ale při placení na kartičku vzpomenu.

c) Na co, to člověka jen zdržuje a otravuje.

6. Představte si, že máte volných sto tisíc korun. Co byste s nimi udělali?

a) Nejlepší je poslat je na spořicí účet, ať se zhodnotí, než je budu potřebovat na něco opravdu důležitého.

b) Část uložím, za část si s rodinou užijeme něco pěkného.

c) Pořídím si plno nových věcí, lepší mobil, nové boty, dovolenou…

7. Co si myslíte o penzijním a životním pojištění?

a) Mám oboje, je životně nutné, být zajištěn i na stáří nebo pro případ nemoci.

b) Něco máme, ale určitě platíme méně, než by člověk v budoucnu skutečně potřeboval.

c) Vyhozené peníze, žiju teď a tady.

8. Byli byste v případě mimořádných výdajů ochotni po nějakou dobu chodit vedle práce ještě na brigádu?

a) Vždy rád sáhnu po přivýdělku, peníze navíc se mohou hodit.

b) Nechci obětovat čas pro sebe a pro rodinu, raději bych nenadálé výdaje řešil jinak, třeba půjčkou od rodiny nebo zrušením permanentky na sport.

c) Kvůli pár tisícům navíc se přece nebudu přemáhat.

9. Dáváte dětem pravidelné kapesné?

a) Samozřejmě, musí se včas naučit hospodařit s penězi.

b) Pravidelně ne, když něco chtějí, přijdou si říct, a když na to mám a není to hloupost, dostanou je.

c) Ne, stejně to rozhází za blbosti.

10. Co vy sami jako děti, jak jste nakládali se svým kapesným?

a) Spořil jsem, abych si mohl koupit nějakou dražší, ale kvalitní a smysluplnou věc.

b) Utrácel jste za drobné radosti, ale aspoň část jsem se snažil uspořit třeba na prázdniny nebo na dárky.

c) Kapesné se vždy hned rozkutálelo za limonády, sladkosti a automaty.

