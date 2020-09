Test na Covid-19 na vlastní kůži: Hodiny ve frontě i nervy na pochodu

"Je poledne a já se právě zařazuji do fronty na jednom z pěti odběrných míst v Liberci," popsal začátek "mise" reportér TV Nova. Fronta má odhadem 300 metrů. Lidé vědí, že čekáním přijdou o podstatnou část dne. A tak se zabavují nejrůznějšími způsoby.

"Já jsem si přinesla i židličku, protože jsem dostala informaci, že se tady stojí fronty a že je zaseklý systém," svěřila se jedna z čekajících žen. Jiný muž se "vyzbrojil" knihou od mistra hororu Stephena Kinga. A doufal, že ji nedočte dřív, než přijde na řadu.

Několik dalších lidí čekajících na odběr vzorku si pro změnu svorně postěžovalo, že ač už stojí ve frontě i několik hodin, řada se skoro vůbec nehýbe. "Teď tu stojíme přesně hodinu. Urazili jsme nějakých 50 metrů a před námi je ještě dalších 250," hlásil z místa reportér.

Vpředu řeší odběrový tým velký problém. "Nastal výpadek systému, který zpracovává ty žádanky. Pro celou republiku. A bohužel tři hodiny se čekalo, než se zavedl nový systém," povzdychl si student liberecké univerzity a zdravotnický záchranář Matouš Novotný.

"Nemocnice musí žádanky improvizovaně tisknout a vyplňovat v jiném systému, aby nemusela pacienty odmítat. Ti nevědí, zda se dnes vůbec dostanou na řadu. Nervozita stoupá, někteří to vzdávají," popsal atmosféru reportér.

"Já bych měl jít do práce, vydělávat peníze, nemůžu tady stát jak trubka! Připravujeme žalobu hromadnou a ty informace vyplují na povrch, co se to tady hraje za podivnou hru," rozčiloval se jeden z čekajících.

V jednu odpoledne se má odběrové místo uzavřít. Nic takového se neděje. Naopak - zdravotníci posilují tým. Prý aby obsloužili maximum lidí, ideálně všechny, co kvůli odběru vzorku přišli.

"Po dvou hodinách přicházíme konečně na řadu," hlásil reportér. I přes nezaviněný výpadek stihli od rána zdravotníci odebrat 300 vzorků a domů nemuseli poslat nikoho.