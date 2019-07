Test sirupů: V některých typech nebylo žádné ovoce! PŘEHLED

V dobrém ovocném sirupu by mělo být dostatečné množství ovoce. Objevit se v něm může ještě cukr a kyselina citrónová, která dodává lepší chuť a barvu. Žádná další surovina už pro jeho výrobu není potřeba. Jak je to ale u kupovaných sirupů?

Časopis dTest porovnal 22 sirupů a nápojových koncentrátů s příchutí zahradního nebo lesního ovoce a jahod. "Složení sirupů jsme hodnotili především podle charakteristického ovocného podílu. Výrobkům jsme strhávali body za umělá aromata, barviva, náhradní sladidla nebo konzervanty a glukózo-fruktózový sirup,“ vysvětluje šéfredaktorka časopisu Hana Hoffmannová.

Většina sirupů, které slibují ovoce v názvu i ve složení, ho obsahovaly od 10 do 20 procent. Nejlépe dopadl sirup Sunquick Zahradní ovoce, který ho obsahoval rovnou 50 procent.

Na spodních příčkách žebříčku se ocitly výrobky s mizivým nebo nulovým podílem ovoce. Takových bylo podle výsledků testu časopisu dTest hned šest.

Jde o Billa/Clever Sirup s příchutí lesního ovoce, Hello Hustý sirup Lesní směs, Tesco Value s příchutí lesních plodů, Veseta Lesní směs, Hello Lesní jahoda a Zon Sirup Lesní směs. Cena posledního zmíněného je navíc jedna z nejvyšších. Balení 0,7 litru stojí téměř 55 korun.

Podle vyhlášky musí ovocný sirup obsahovat minimálně 50 % cukru. Pokud obsahuje méně cukru, jde o nápojový koncentrát. To byl případ čtyř porovnávaných výrobků. Konkrétně Veseta Lesní směs, Tesco Value s příchutí lesních plodů, Caprio Hustý a Hello Lesní jahoda.

Poslední dva ze jmenovaných produktů obsahují jak cukr, tak náhradní sladidla. Ta jsou sice bez kalorií, nicméně jejich přínos lidskému zdraví je diskutabilní.

"Spotřebitel nápojové koncentráty pozná podle toho, že jsou levnější, řidší a první místo v jejich složení zaujímá voda, nikoli glukózo-fruktózový sirup nebo cukr, a zpravidla v nich chybí ovoce," vysvětluje dTest a dodává, že se na jejich obalu slovo sirup ani nevyskytuje.

Pokud ve výrobku chybí dostatečné množství cukru, je zapotřebí je kvůli trvanlivosti ještě chemicky konzervovat. "K tomu často slouží sorban draselný a benzoan sodný, přídatné látky, na které často poukazujeme a bez kterých se kvalitní potravina dokáže obejít," dodává časopis.

Konzervanty se pak objevili ve třech testovaných výrobcích, konkrétně Lidl/Solevita Lesní plody Sirup, Billa/Clever s příchutí lesního ovoce a Tesco Lesní směs.

Některé výrobky pak opomínají na své etiketě ukázat důležité ovoce, jako například jablko nebo hrušku (Relax Lesní ovoce, Globus Sirup Lesní plody, Albert Quality Sirup Lesní plody extra hustý a Lidl/Solevita Lesní plidy Sirup).

Některé výrobky se pak chlubí lesními plody, aniž by uvnitř byly nějaké k nalezení (Dobrá voda Dobrý sirup Lesní plody a Hello Hustý sirup Lesní směs). Jahodový sirup Yo zase vyobrazuje pouze jahody, ty přitom tvoří jen polovinu ovocného podílu.