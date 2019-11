Rozumíte dobře romštině? Vyzkoušejte si náš TEST

V Česku žije podle posledních odhadů 240 300 Romů. Jejich rodný jazyk patří mezi indoárijské jazyky, je příbuzný například s hindštinou nebo bengálštinou. Jazyk, kterým mluví čeští Romové, patří do skupiny evropské romštiny, vedle které existuje ještě domština, kterou se mluví na území dnešního Íránu, a lomaverština používaná v oblasti Arménie. Od češtiny se jazyk Romů liší i gramatikou, má například osm pádů a přídechové hlásky, na druhou stranu jí chybí střední rod. Do češtiny proniklo dokonce již několik původně romských výrazů, například čokl, žváro, kérka nebo čórka.



Ověřte si v našem testu, jak romskému jazyku rozumíte.

1. Co znamenají slova ha a na?

a) děkuji a prosím

b) ano a ne

c) bratr a sestra

2. Džan Devleha! a Ačhen Devleha! oboje znamená na shledanou. Jaký je mezi nimi rozdíl?

a) Džan Devleha! má náboženský význam, něco jako spánembohem, Ačhen Devleha! je bez náboženského významu

b) Džan Devleha! říká ten, kdo zůstává, Ačhen Devleha! ten, kdo odchází

c) Džan Devleha! je rozloučení, když již nestojím o shledání; Ačhen Devleha! říká ten, kdo se chce opět vidět

3. Na co se ptá věta: Sar tut vičines?

a) Kolik je hodin?

b) Jak se jmenuješ?

c) Nemáš drobné?

4. Kaj džan znamená kam jdete. Co by mohlo znamenat Kaj džan, bibi?

a) Dobrý den, kam jdete?

b) Kam jdete, teta?

c) Kam jdete, holoto?!

5. Co znamená výraz Keci mol?

a) Nezpívám falešně?

b) Kolik to stojí?

c) Je ze mě cítit alkohol?

6. Jak vám Rom popřeje dobrou chuť?

a) But bacht!

b) Chan Devleha!

c) Nane vaš soske.

7. Zkuste přeložit výraz Pro sasťipen.

a) Prokristapána.

b) Na zdraví!

c) Vstup jen pro bílé.

8. Věta Nane man love znamená…

a) Jsem nezadaná.

b) Nemám peníze.

c) Jsem moc nemocný.

9. E čhaj a o čhavo jsou členové rodiny. O koho přesně jde?

a) sestřenice a bratranec

b) dcera a syn

c) otčím a nevlastní dcera

10. Jaký je rozdíl mezi mužem, který je biromňakero a který je romňaduno?

a) dítě a dospělý

b) svobodný a ženatý

c) zaměstnaný a nezaměstnaný



