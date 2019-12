Test svařáků: Někde bez alkoholu, jinde se po pár locích motají nohy!

Jaké vlastnosti má svařák mít v České republice nikdo prodejcům nenařizuje. Je tak jen na nich, jestli z něj třeba při výrobě vyvaří veškerý alkohol, nebo jestli po vypití pár deci budete mít trochu houpavější krok.



"Pokud prodejce podává produkt, který se jmenuje svařené víno, tak musí být vyroben z vína. Nicméně žádné procento alkoholu stanovené není," vysvětlil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.



V praxi to proto vypadá tak, že co stánek, to jiná receptura, tedy i jiná chuť a taky jiný obsah alkoholu. "Určitě by nemělo obsahovat vodu, mělo by to obsahovat pouze víno," řekl someliér Martin Žůrek.



Štáby televize Nova se proto vydaly na malý vánoční svařákový průzkum. A začaly rovnou v Praze. První svařák by se dal nazvat dětský. Je sladký a podle alkoholmetru i bez alkoholu. Druhý vzorek je už spíše pro maminky, má zhruba osm procent alkoholu.

Třetí vzorek a opět změna – svařák má skoro dvanáct procent alkoholu. "Máme strach, abychom trefili domů, je tam tolik alkoholu, že zapomínám, jak se jmenuju," zhodnotila zákaznice.



Na českobudějovických trzích otestoval štáb tři svařáky, všechny mělo okolo deseti procent alkoholu. V Brně na Náměstí svobody má svařák osm procent alkoholu. Množství alkoholu ve svařáku měřili i kolegové na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Lihoměr ukazuje devět procent.



To v Německu svařák prodávají pod názvem Gluhwein a jeho výroba má svá pravidla. Mimo jiné musí obsahovat minimálně 50 % vína a musí mít nejméně 7 % alkoholu. V německém nápoji jsme naměřili zhruba 10 procent alkoholu.



Co by vás ale u svařáku nepříjemně zaskočit nemělo je teplota. Stejně jako všechny ostatní podávané teplé pokrmy má mít v době prodeje minimálně 63 stupňů Celsia.



Receptů na svařené víno je obrovské množství. Na kolik vás příprava vyjde a jestli výrobu kvalitního svařáku zvládne i úplný laik, si vyzkoušel kolega Vladimír Hoť: