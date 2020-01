Test termosek: Která udrží teplo a spolehlivě neproteče?

Na horách, zimním výletu i při dlouhém cestování mrazivou krajinou se termoska s horkým nápojem stává ideálním společníkem, zpříjemní ale i ranní cestu do práce nebo procházku městem. Jak se ale při koupi nenapálit a co s výrobkem, který nesplní vaše očekávání?

Spotřebitelská organizace dTest se zaměřila na 18 termosek určených na cesty, aby zjistila, jak udrží teplotu, ale i sucho ve vašich taškách a batozích. Hned pět modelů v této zkoušce neobstálo - a zdaleka nešlo o ty nejlevnější. Zásadní rozdíly ale test zjistil i v odolnosti a náročnosti údržby.

Zachovat původní teplotu nápoje je tím nejdůležitějším, co lidé od termosky očekávají. Základ testu tak tvořila zkouška tepelné izolace, kterou odborníci z dTestu provedli jak s vodou horkou 95 °C, tak i s vodou studenou 5 °C. „V obou případech jsme po nalití tekutiny termosku zavřeli, nechali stát při pokojové teplotě a průběžně sledovali údaje na teploměru po dobu 24 hodin,“ přibližuje průběh zkoušky Hana Hoffmannová, šéfredaktorka dTestu.

Nejlepší izolační vlastnosti předvedla termoska Thermos Mountain FFB s objemem 1 l. Horkou vodu udržel po šesti hodinách na 86 °C a po celém dni na stále velmi teplých 65 °C. Studená voda se za 24 hodin ohřála jen na 7,9 °C. Ve zkoušce tepelné izolace dobře obstálo v případě horké vody hned 9 termosek, u vody studené 7 testovaný produktů. Jedinou nedostatečnou v něm získala Termoska McKinley 0,75 l, v níž byla horká voda po 24 hodinách spíše vlažná (44 °C) a studená se v ní ve srovnání s nejúspěšnějším modelem ohřála na hodnotu téměř dvojnásobnou. Jak si vedly další termosky, se podívejte ve výsledcích na stránkách dTestu.

Hned pět termosek propadlo v další velmi důležité zkoušce, která prověřovala, že vám nápoj nevyteče do tašky. „Termosky jsme naplnili do tří čtvrtin vodou s přísadou mycího prostředku a poté jsme je obrátili dnem vzhůru a nechali stát alespoň deset minut,“ popisuje Hoffmannová. I když většina prošla zkouškou bez úniku jediné kapky, pět termosek selhalo. Šlo o termosky Thermos Mountain FFB 1 l, Tescoma Constant 1 l, Klean Kanteen Classic Insulated 0,946 l, Banquet Akcent A14197 1 l a McKinley 0,75 l. U nich všech prosakovala tekutina skrz otevírací mechanismus nebo klikací uzávěr.

Problém u testovaných termosek nepředstavovala naopak výdrž zavíracího mechanismu. Odborníci z dTestu každou z nich 600x odjistili a zajistili, načež provedli test těsnosti uzávěru. I když si pět termosek odneslo nedostatečnou známku za opotřebení mechanismu, protékat začala jen jediná, a to Quechua 0,7 l.

V případě termosek na cesty se může stát, že vám z prokřehlých rukou vypadnou. Chybět tak nemohla ani pádová zkouška z 80 cm na betonovou podlahu, a to hned třikrát. Na termoskách se pochopitelně objevily promáčkliny a škrábance, k poškození funkcí však ani v jednom případě nedošlo. Cestovní termosky totiž s rizikem počítají, a na rozdíl od stolních se skleněným vnitřkem, mívají vložku z nerezové oceli.

Pokud jde o zkoušky souhrnně označené jako obsluha, pak je dobrou zprávou, že se ani u jedné termosky po nalití horkého nápoje nerozpálil povrch na nepříjemnou teplotu. Horší už bylo, že termosky byly buď moc široké na to, aby se daly udržet v jedné ruce, nebo klouzaly. Z tohoto pohledu bez výhrad zůstal jen celkově nejlépe hodnocený model Stanley Classic Legendary 1 l, který s pořizovací cenou 1 240 Kč patřil k nejdražším testovaným.

Je-li pro vás důležitá údržba termosky, lze doporučit Primus C&H a Quechua, které díky širším otvorům snadno umyjete i v ruce. Obě přitom můžete dát i do myčky. Nedostatečné známky pak odborníci rozdávali za plnění termosek, odneslo si je hned pět modelů, a to vždy kvůli úzkému hrdlu. „To nejenže ztěžuje nalévání nápojů do termosky a zvyšuje riziko opaření, ale také se kvůli němu špatně odhaduje míra naplnění nádoby,“ vysvětluje Hoffmannová.

Zajímavostí na závěr je, že ani v případě termosek není podmínkou kvality vysoká cena. Například termoska Ikea Volym, která s cenou 170 Kč patřila k nejlevnějším testovaným, se funkčně vyrovná těm nejlepším v testu.