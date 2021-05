Testovací místa praskají ve švech. Čekací lhůta se natáhla na týdny

Návštěva kadeřnického salónu, přijímací zkoušky, povinná praxe, návrat do práce nebo cesty do zahraničí. Na to všechno je potřeba doklad o negativním testu na covid-19. Lidé tak rychle zaplnili pořadníky odběrových míst po celé republice. Někde mají volné kapacity na antigenní testování až za dva týdny.