Testování na covid se nevyhnou ani nejmenší děti! Nedostaly výjimku

Ať už jde o podezření na kontakt s nakaženým nebo cestování, na koronavirus se v tuzemsku musejí testovat i nejmenší děti. Ministerstvo zdravotnictví jim neudělilo žádnou výjimku. Zatím visí otazníky nad tím, jak to bude s covidovými pasy, které ve středu představila Evropská komise. Většina států je na tom jako Česko, ale třeba Kypr po dětech testy nevyžaduje. Jednání mají trvat přinejmenším dva měsíce.

Ani kdyby jim bylo jen několik týdnů, malé děti se v určitých případech testům na covid-19 nevyhnou. Poslat je na ně může doktor nebo hygiena. Nezbytností je i při cestách do zahraničí.

Při podezření na rizikový kontakt s nakaženým u dětí v minulosti stačila karanténa. Hlavní hygienička ale na podzim místo toho nařídila jejich povinné testování.

Naštěstí není nezbytné trápit je odběrem vzorku z nosu, který je nepříjemný i pro většinu dospělých. Laboratoře dokáží zpracovat PCR testy i ze slin, jež jsou vhodné pro kojence. Dostupné jsou rovněž kloktací testy.

Jednání o covidových pasech se rozbíhají

Výsledky testů budou podle plánu součástí covidových pasů, oficiálně digitálních zelených certifikátů. Evropská komise ve středu představila první návrh (psali jsme zde). "Certifikát stanoví, zda je člověk už naočkovaný, zda má negativní test z nedávné doby nebo se vyléčil z covidu a má protilátky. Zároveň zajistí, že všechny uvedené údaje budou platné ve všech členských státech," řekla její předsedkyně Ursula von der Leyenová.

Očkování proti koronaviru pro děti zatím neexistuje, když je ale rodiče berou na dovolenou za hranice, ani tehdy se testům nevyhnou. Stejně to s největší pravděpodobností bude i po zavedení covidových pasů. Jednání mezi členskými státy o jejich konkrétní podobě ale teprve začnou. A například Kypr po dětech do 12 let testy nevyžaduje.

"Vzhledem k tomu, že byl představen první návrh, tak očekávám, že se na pracovních skupinách teprve bude jednat o detailech. Očekávám, že se bavíme o několika měsících. Lze očekávat, že použití by bylo možné během května nebo června," domnívá se ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

