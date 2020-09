Testování na koronavirus je příliš divoké. EU volá po jeho sjednocení

Evropská unie chce, aby boj s koronavirovou pandemií probíhal koordinovaněji než na jaře. Jednou z oblastí, která je v sedmadvacítce roztříštěná, jsou testovací kapacity.

Každá z členských zemí pochopitelně testuje podle svých možností. To ale znamená, že někde je počet provedených testů dostatečný, jinde jich zase proběhne žalostně málo.

Podle zprávy Evropské parlamentu je rozpětí širší, než by bylo žádoucí. Za týden se v EU provede od 173 do 6000 testů na 100 tisíc obyvatel. Od toho se odvíjí i počet zaznamenaných případů nákazy koronavirem. Ten se pohybuje od dvou do 176 infikovaných na 100 tisíc obyvatel týdně.

Ředitelka Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Andrea Ammonnová po schůzi Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin doporučila, aby se testovací kapacity v EU sjednotily. Každá ze zemí by měla provádět v přepočtu na 100 tisíc obyvatel obdobný počet testů.

V Česku se v posledních týdnech provede od 8 do 10 tisíc testů denně. Za neděli dokonce laboratoře hlásí rekordních 12 tisíc testů.

Data. Za verejek nov rekord v potu test 12 549. Pozitivnch je z otestovanch stle zhruba stejn podl. Vera to bylo 6,3 %. Dky Chytr karantn vme, kde maj plno a kde jsou voln kapacity. V tuto chvli bychom zvldli i 18 tisc test. A vhledov i vc. — Chytr karantna (@ChytraKarantena) September 5, 2020

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po jednání s šéfy krajských hygienických stanic uvedl, že se systém posiluje technicky i z hlediska počtu zaměstnanců. "Na dnešní videokonferenci se všemi řediteli hygienických stanic jsme probrali jejich kapacity a technické a personální potřeby. Hygieny mají naši maximální podporu. Posilujeme je personálně i technicky. Pomáhají jim medici lékařských fakult, armády, zapojujeme nelékařské pracovníky," napsal šéf resortu na twitteru.

"Uvedení testovacích kapacit v soulad je klíčel k získání lepších a lépe porovnatelných dat o koronaviru v Evropě," domnívá se Ammonová.

Na jednání výboru Evropského parlamentu rovněž zaznělo, že by se sedmadvacítka měla rovněž snažit předejít zákazům překračování vnitřních hranic občanům jiných členských států. V září zavřelo svoje hranice například Maďarsko v režimu s několika výjimkami zejména pro studenty.

Podle předsedy výboru Pascala Canfina se bude o testovacích kapacitách, ale také o připravované vakcíně ještě jednat s Evropskou komisí.