Testování pro učitele zdarma. V Brně vznikne speciální odběrové místo

Nově zřízené odběrové centrum vznikne před budovou Diagnosticko-terapeutického centra FN Brno. Pro objednání učitelů byl vytvořen speciální rezervační systém, aby se předešlo zbytečnému čekání. Ve zmíněném systému si mohou kantoři vybrat termíny odběru, které jsou každý den od 13 do 18 hodin.

"Učitelé si musí vytvořit on-line rezervaci a v Antigenním odběrovém centru se prokážou potvrzením o zaměstnání. Vzhledem k tomu, že se eŽádanka musí vytvořit až na místě, je potřeba, aby kantoři pro urychlení odbavení zadávali veškeré požadované údaje už do Reservia,“ uvedla tisková mluvčí FN Brno Veronika Plachá.

Pro testování nebude FN Brno používat rychlotesty, které nemusí být tak přesné. Přítomnost virového antigenu se stanoví v laboratořích. Výsledky testu se učitelé následně dozví prostřednictvím SMS zprávy. "V případě potřeby bude ověřovací PCR test u bezpříznakových klientů s pozitivním antigenním testem proveden automaticky, bez nutnosti dalšího stěru,“ dodává Plachá.

S plánem na testování učitelů přišla minulý týden vláda. Dobrovolné testování všech občanů České republiky by mohlo začít 18. prosince. Uvedl to ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s tím, že od 4. prosince do 18. prosince by byli otestováni právě učitelé.

"Jestliže to schválí vláda, tak budeme jako resort navrhovat, aby se na začátku prosince otestovali všichni učitelé. Aby dostali tuto možnost, nebude to povinné. Hrazeno to bude ze zdravotního pojištění, tedy bez nákladů pro učitele," řekl Blatný.

V úterý podle výsledků testování na covid-19 přibylo 5176 nových případů, což je o 685 méně než minulý týden. Celkem se už v České republice nakazilo přes půl miliónu lidí. Nejvážnější situace stále panuje na Havlíčkobrodsku.





Od poloviny prosince by se lidé mohli bezplatně testovat na koronavirus. Podívejte se na reportáž televize Nova: