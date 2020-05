Účastníci SuperStar museli před finále na koronatesty. Mám strach, přiznal Mareš

Jde do tuhého! Soutěžící hudební show SuperStar čekají tuto a příští neděli živé finálové přenosy, ve kterých budou zpěváci bojovat o titul SuperStar 2020. Ani oni se kvůli koronaviru nevyhnou přísným hygienickým a bezpečnostním opatřením. Testovat se nechal už i Leoš Mareš.

Oblíbená pěvecká soutěž vrcholí a v nadcházejících víkendech se soutěžící utkají o pohádkovou výhru ve výši dvou milionů korun. Kvůli koronaviru si ovšem diváci budou moci užít přenos pouze ze svých obýváků, přítomnost publika bude totiž zakázaná.



Před přímými přenosy museli být všichni soutěžící i porota testováni na Covid-19. Desítka finalistů si testy prošla už minulý týden. Palo Habera se nechal testovat v USA, Marián Čekovský na Slovensku a zbytek porotců si vše vyřídil v úterý v Česku.



Leoš Mareš se dokonce o celý průběh testování podělil na svém Instagramu. "Bojím se, že tam budou těžké otázky," zavtipkoval Mareš ve videu. Když ho lékařka připravovala na odběr, začal trochu panikařit. "Musím říct, že jsem se ještě před chvíli teda nebál, ale když vás vidím, působí to trochu strašidelně," dodal před samotným testováním.



Pokyny zněly jasně – zvednout bradu nahoru a nos směrem vzhůru. "Kdybych měl rýmu, tak jsem vlastně podezřelej," zasmál se porotce. Potom už se přešlo k samotnému odběru. Štětička zamířila Marešovi do nosu a z jeho výrazu bylo patrné, že to úplně příjemný zážitek nejspíše nebude. "Jak říká kolegyně, správně je to až když vyhrknou slzy," okomentovala výraz Mareše doktorka.



Kromě porotců a soutěžících si nechávají provést testy také tanečníci, maskéři a kadeřníci. Zkrátka všichni ti, kteří jsou se soutěžícími a porotci v blízkém kontaktu. Soutěžící, porota a kapela budou během živého vysílání na obrazovce bez roušek, vše ale bude pod přísnou hygienickou kontrolou.



Finalisté se ubytují v hotelu se střeženým režimem, aby se minimalizoval kontakt s veřejností. I tak ale o domovy soutěžících a bezprostřední reakce jejich rodiny nepřijdete. V průběhu živých přenosů se díky moderním technologiím s rodinnými příslušníky spojí produkce online.