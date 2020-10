Testování, trasování i falešné výsledky. Velký chaos, tvrdí čtenáři

"Předminulé úterý ráno jsem šla na testy a ve středu mi přišel e-mail se smskou, kde jsem si přečetla, že jsem negativní. Samozřejmě jsem byla ráda, protože rodiče, kteří mají nad 70 let, se s námi už dlouho neviděli, tak přijeli k nám na zahrádku," svěřila se žena redakci TN.cz. Pak přišel šok. Z laboratoře volali, že se spletli a že žena má pozitivní výsledek testu. V tomto případě dopadlo vše dobře. Rodiče čtenářku šli také na testy a ty vyšly negativně. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.

Čtenářka z Prahy ale není sama, kdo měl v souvislosti s testováním na koronavirus podobné problémy. “V pátek ráno byla dcera s manželem na testech, neboť jejich syn byl týden předtím pozitivní na Covid-19. Byli spolu ve stejný čas ve stejné laboratoři. Večer zeť obdržel zprávu, že je negativní a dcera do nedělního odpoledne neměla ještě žádnou zprávu," popsal svou zkušenost čtenář TN.cz z Libereckého kraje.

"Volala tedy na jejich tísňovou linku a bylo jí řečeno, že tam ohledně jejího testu nic nemají, ani tu žádanku. Tak nevím, jak budou dále postupovat. Mají v tom pořádné zmatky, pak se není čemu divit, že vycházejí ty výsledky, jak vycházejí,“ dodal čtenář z Libereckého kraje. Krajskou hygienickou stanici jsme o stanovisko požádali, na odpověď čekáme.

“Před zhruba 14 dny byl můj syn na testech, které měl pozitivní a tím začala pro naší celou rodinu 10denní karanténa. My jsme šli také na testy, které byly negativní. Netrpělivě jsme čekali na další testy ke konci karantény, které jsou nařízeny pro ty, co byly negativní a byly v kontaktu s pozitivní osobou. Test mé manželky a dcery byl negativní, mě dorazil výsledek pozitivní. Udělal jsem, co je nařízeno a ohlásil jsem to mému obvodnímu lékaři a na hygienickou stanici a tím jsme se opět ocitli v desetidenní karanténě. Jelikož jsem testům moc nedůvěřoval, zaplatil jsem 1 700 korun a nechal jsem se otestovat. Druhý den mi dorazil výsledek z testů s výsledkem negativní,“ popsal svou zkušenost čtenář z Ústeckého kraje.

Nejvíce mu vadí, že musí být znovu v karanténě. Podle šéfky Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenky Šimůnkové mu ani nic jiného nezbývá. Podle ní byl totiž test, který si hradil muž ze svého, provedený špatně. “Vždy se podaří výtěrem setřít buňky, ve kterých je virus. Při špatně provedeném odběru může být negativní,“ uvedla pro TN.cz Šimůnková.

Další zkušenost, tentokrát s chaotickým trasováním, nám pospal řidič kamionu z Prahy. Jeho obvodní lékař, kterého muž navštívil, skončil s těžkým průběhem koronaviru v nemocnici. Čtenář TN.cz tvrdí, že ho o tom nikdo neinformoval.

“Samozřejmě jsem nic nevěděl a dál jsem fungoval jakoby se nechumelilo. Mám nemocnou ženu a malou dcerku, já jsem řidič kamionu, a tak jezdím po celé Evropě. Nicméně dne 20. července 2020 mi volali z hygieny, že jsem v karanténě a ta mi končí 23. července 2020 a že se mám dostavit na kontrolní test. Samozřejmě jsem reagoval značně podrážděně a oznámil jsem jim, že o ničem nevím, a to, co mi paní sděluje, slyším poprvé a že v současné době se nacházím ve Španělsku. Paní se strašně divila. Po návratu jsem se okamžitě na test dostavil a samozřejmě byl negativní,“ popsal svou zkušenost řidič kamionu z Prahy. Na stanovisko Krajské hygienické stanice v Praze čekáme.

