Testování dětí ve školách: Učitelky musely sáhnout i po stavebnici

Podomácku vyrobené držáky na zkumavky z dětské stavebnice, plastelíny nebo z plata od vajec. I tak školy řešily nedostatek stojánků na zkumavky. Problém je hlavně na Moravě, kde se používaly testy značky Singclean, které v balení neměli dostatek stojánků na zkumavky.

Školy navíc testovací sady dostaly často na poslední chvíli. "Opravdu to chodí hrozně pozdě. My jsme ty testy dostali až ve čtvrtek," řekla učitelka ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova Markéta Illová. Zaměstnanci škol tak měli do pondělního testování o zábavu postaráno. Stojánky na zkumavky narychlo vyráběli sami.

"Manželka je učitelka, takže o víkendu stříhala z papíru ty chybějící stojánky pro ty zkumavky. Nerozumím tomu, proč ministerstvo neumí zajistit to, aby, když teda se bude testovat, aby byly dodány kompletní sady, tak, aby to ti učitelé zvládali a nemuseli to doma o víkendech dodělávat," komentoval situaci v úterní Snídani s Novou poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Kvůli nedostatku času školy do výroby stojánků zapojily koho mohly. "My jsme stojánky vyrobili z plat od vajíček. Byl to nejrychlejší způsob, jak to udělat. Zapojili se všichni třídní učitelé," řekla učitelka Markéta Illová.

Jinde pomohli rodiče. "Poté, co jsme zjistili, že v balení 20 ks testů je jeden stojánek na 10 zkumavek, využili jsme aranžovací hmotu na suchou vazbu. Jeden z rodičů, který provozuje květinářství, nám dal kontakt na prodejce a hned ten den jsme si vyzvedli balení 20 kvádrů," popsal ředitel ZŠ Sirotková v Brně Lukáš Ulč.

Nápady se ale nešetřilo ani v jinýchškolách. Na koleni tak vznikaly stojánky například z oblíbené dětské stavebnice, z krabic od kapesníků nebo pomocí 3D tiskárny.

