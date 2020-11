Testovat malé děti ve školách, či ne? Blatný a Prymula se neshodnou

Přestože odborníci apelují na vládu, aby před návratem dětí do škol nechala otestovat učitele a nejlépe i žáky, ministr zdravotnictví testovat nejmenší děti nechce. A u učitelů se to do středy, kdy nejmenší žáci do škol nastoupí, nestihne. Kantoři by podle ministra měli mít alespoň ochranné pomůcky.

Prvňáčci a druháci se vrátí do školních lavic. Umožní to nové nařízení ministra zdravotnictví, šíření nákazy má podle něj zabránit dostatek ochranných pomůcek. Testovat děti ani učitele zatím nechce. "Určitě ne malé děti, u pedagogů je to otázka, která je k diskuzi a detaily k tomu by měl představit ministr školství na zítřejší tiskové konferenci," řekl v neděli ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



Proti Blatnému ale stojí jeho předchůdce Roman Prymula, návrat dětí do škol se nelíbí ani prezidentovi České lékařské komory (ČLK) Milanu Kubkovi. Ti by navíc nechali testy podstoupit i nejmenší děti. "Já bych o týden dělé počkal a mělo by to být doprovázeno testováním. Myslím si, že to není problém, a i u dětí to je možno provést," sdělil Prymula.



"Řada z nich bude nakažených, děti mají bezpříznakový nebo mírný průběh, ale přitom jsou vysoce infekční, nakazí paní učitelku, spolužáky, ti spolužáci to přinesou zase do rodiny," objasnil prezident ČLK Kubek.



Školy prý znovuobnovení výuky většinou vítají. Zároveň ale mají z budoucího vývoje obavy. Nemají prý už dostatek peněz na ochranné pomůcky a testy by podle nich byly pro děti příliš stresující.



"Je mi jich upřímně líto těch dětí. Naše rozpočty už se značně tenčí, za tento kalendářní rok jsme vydali strašně moc peněz za hygienické pomůcky," vyložila ředitelka Základní školy České mládeže v Ústí nad Labem Petra Holasová.



Roušky nebo respirátory učitelům prý kupují také školy, anebo si je pořizují sami. Podle Prymuly by se navíc měly děti testovat každých pět dnů a po dvou týdnech zvážit, jestli interval prodloužit.