Testovat své dítě nenechám, říká maminka. Rodiče podepisují petice

Mezi rodiči to vře, podmínky návratu dětí do škol se mnohým z nich nezamlouvají. Nesouhlasí s povinným testováním žáků ani respirátory či rouškami. V této souvislosti vzniklo již několik petic, v nichž nejen rodiče požadují, aby se děti mohly do lavic vrátit bez těchto podmínek.

Paní Svatava Bárkyová je maminkou sedmiletého chlapce a s jeho testováním nesouhlasí. Podmínky návratu do škol, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem školství, se jí příčí natolik, že se rozhodla chlapce nadále nechat doma.

"Do školy nepůjde. Ředitel nakonec souhlasil s tím, že mu učivo budou posílat v rámci distanční výuky. Malý už je s tím taky smířený. Říkal, že žádné testování podstupovat nechce, i když mu škola už hodně chybí," svěřila se redakci TN.cz maminka.

Ředitel její názor názor na testování a roušky respektuje, vyhovět jí ale v tom, aby se prvňáček vrátil do školy bez nutnosti testů a ochrany dýchacích cest, nemůže. "Do doby, než o tom rozhodne nezávislý soud, je jakýkoliv právní výklad, názorem a nemá žádnou právní hodnotu. Do doby, než bude judikát soudu, je škola povinna dodržovat nařízení vlády a v případě jeho porušení hrozí právní postih," citovala paní Svatava vyjádření ředitele opavské základní školy.

Podívejte se na návod pro žáky, jak se správně ve škole testovat na koronavirus:

Její nesouhlasný postoj k podmínkám návratu do škol sdílí mnoho dalších rodičů, kteří podepisují petice. Jednu takovou na konci března založila iniciativa Vraťme děti do školy pod názvem Do školy jedině BEZ PODMÍNEK! Bez roušek, testování a očkování proti covidu. Do sobotního poledne ji podepsalo téměř 13 tisíc lidí.

"My, níže podepsaní, odmítáme poslat děti do škol, pokud na nich bude vynucováno opakované testování, celodenní zakrývání dýchacích cest, případně i očkování proti covidu. Dokud nebude narovnáno bezpráví, kterého se Vláda ČR dopouští na našich dětech, budeme bránit jejich právo na vzdělání a na zdraví bez podmínek," stojí v prohlášení.

Podle ústavního právníka Aleše Gerlocha nicméně v současné epidemické situaci je právo na vzdělání převyšováno zákonem o ochraně veřejného zdraví, na základě kterého byla stanovena podmínka povinného testování ve školách.

Pro mnoho rodičů je něco takového nicméně nepřípustné. Vznikají tak další petice. Jednu takovou, která nese název Děti do škol bez testů, podepsalo přes pět tisíc lidí. "Oznamujeme Vám tímto, že protestujeme proti cílené likvidaci života našich dětí pod záminkou ochrany našeho zdraví," vzkazují její zakladatelky ředitelům škol, ministrům a poslancům.

Další petici založila iniciativa Zdravé fórum, která k pátku nasbírala přes 15 tisíc podpisů. Požadují v ní návrat dětí do škol bez podmínek, cílenou ochranu rizikových skupin a postupné rozvolňování opatření.

Téměř 9,5 tisíce lidí podepsalo petici, která vyzývá k odvolání ministra školství Roberta Plagy (za ANO). Její zakladatelé v ní Plagu kritizují za to, že nebyl schopný zajistit bezpečný návrat dětí do škol, nelíbí se jim jeho postoj k úpravě letošních maturit a závěrečných zkoušek a vyčítají mu špatnou komunikaci.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.

Podívejte se na návod pro školy, jak se správně chovat a připravit děti na testování: