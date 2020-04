Testovat všechny klienty domovů pro seniory? Nereálné, vzkazuje Prymula

Plošné testování klientů domovů pro seniory - to dlouhodobě navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí, pod které domovy spadají. Podle ministerstva zdravotnictví je to ale nereálné.

"Kapacitně by to znamenalo obrovské množství těch testů, které bychom museli dělat a stejně to nepřinese ten kýžený efekt, protože pokud bychom testovali jenom klienty a ne personál, tak to větší riziko zavlečení nákazy je od personálu - proto se chceme soustředit na ten personál," vysvětluje náměstek resortu Roman Prymula.

Ministerstvo zdravotnictví podle něj jedná s kraji o distribuci rychlotestů. Pravidelné testování personálu by měli provádět lékaři, kteří do domovů pravidelně docházejí.

"Budu na vládě požadovat, aby právě senioři byli testováni plošně a aby byli testováni přednostně, protože jsou ta nejzranitelnější skupina. Musíme zvednout kapacitu testování, aby právě ty kapacity na to byly - koho jiného chránit než seniory?" ptá se naopak ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Ministerstvo údajně také přemýšlí o tom, že by se personál - tak jak to už někde dělají dobrovolně - uzavřel v domovech s klienty. Taková karanténa by mohla vypadat třeba jako v Břevnici na Havlíčkobrodsku. Tam jsou k ruce personálu hasiči. Pomáhají s dezinfekcí nebo vydáváním jídel.

Druhý klient z tohoto domova zemřel v sobotu v tamní nemocnici. Pokud se potvrdí, že oba měli pouze slabé projevy nemoci a přesto zemřeli, bude chtít ministryně Maláčová, aby všichni nemocní z domovů pro seniory byli přesunuti do nemocnic. Od čtvrtka platí vládní nařízení, aby kraje pro nakažené vyhradily v nemocnicích 60 lůžek na 100 tisíc obyvatel.