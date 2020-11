Dlouhá cesta. Podívejte se, co všechno se děje při testu na covid-19

Od března se v Česku provedlo už více než dva miliony testů. Pro testovaného odběr po pár vteřinách končí. Vzorek jeho sliznice ale během následujících hodin projde několika specializovanými pracovišti.

"Potom, co jsou vzorky přijmuty a setříděny, tak se pokračuje do další laboratoře," prozradila mikrobioložka Jana Němcová. V té se odběry v přesně daném pořadí setřídí do nádoby, kterou nechají zhruba hodinu ve speciálním izolovaném přístroji. Do nádoby se vejde necelá stovka vzorků.

"Když je hotová izolace nukleové kyseliny, tak vzorky se analyzují pomocí RT-PCR," pokračovala. V další laboratoři pak odborníci namíchají speciální látku, která se vzorkem reaguje. Na dalším pracovišti přístroj vyhodnotí, jestli tam je přítomný koronavirus.

"My hodnotíme potom u každého jednolitvého pacienta, zda roste fluorescenční křivka. Když u pacienta neroste, znamená to, že nemá infekci," vysvětlila Němcová.

Následně informace o výsledku putuje nejen k samotnému pacientovi, ale také k jeho lékaři, hygienické stanici a do statistik ministerstva zdravotnictví.

Například v jedné z plzeňských laboratoři denně vyhodnotí až 4000 testů. Zhruba 1200 otestují přímo zde, ostatní vzorky přicházejí i z jiných krajů.

V krajích se liší doba mezi odběrem a příchodem informace o výsledku, ale i ceny za jednotlivé testy. V průměru stojí přes 1700 korun. Nejdražší jsou zřejmě na letišti Václava Havla. Za test s výsledkem do dvou hodin zaplatíte přes 7000 korun.