Testuje celé Česko. Kam vyrazit na odběry, pokud se cítíte nemocní

Konečně jsme se dostali do stavu, kdy odběrová místa zvládají denně otestovat několik tisíc lidí, kteří jsou podezřelí z nákazy novým koronavirem. Česko přitom podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha patří k zemím, které si právě v testování stojí nejlépe.

Přibývá odběrových míst, kam mohou nemocní na testy vyrazit. Nyní jimi disponuje každý kraj, navíc jsou vybavené mobilními odběrovými jednotkami pro indikované případy. Seznam odběrových míst je dostupný a průběžně aktualizovaný i na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Pokud na sobě cítíte příznaky typické pro onemocnění Covid-19, nikam nechoďte. V prvé řadě se snažte vyloučit, že nejde o běžné nachlazení nebo chřipku. Zvažte symptomy jako je horečka a dušnost, případně si udělejte tento dotazník, který připravila Fakultní nemocnice Olomouc (lze i anonymně a bez registrace).

Pokud usoudíte, že by mohlo jít o nový koronavirus, kontaktujte v prvé řadě svého praktického lékaře a poraďte se s ním o dalším postupu. Nikam nechoďte, ať případnou nákazu nešíříte dál. Teprve poté vy nebo váš praktik kontaktujte místně příslušnou hygienickou stanici, která rozhodne o tom, zda máte vyrazit na testování. Bez jejího doporučení vás na odběry nemusejí přijmout.

Samotné odběry probíhají již v každém kraji. Kde najdete odběrové místo u vás?

Praha

Ústřední vojenská nemocnice (také pro samoplátce)

Nemocnice na Bulovce (také pro samoplátce)

EUC laboratoře (také pro samoplátce)

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Thomayerova nemocnice (odběrové místo je z technických důvodů dočasně uzavřeno)

Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice Olomouc

Vojenská nemocnice Olomouc

Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a. s.

Nemocnice Šternberk, Středomoravská nemocniční, a. s.

Nemocnice Přerov, Středomoravská nemocniční, a. s.

Nemocnice Šumperk, a. s.

Jesenická nemocnice, a. s.

Odběrové místo Litovel – praporní obvaziště pro uzavřenou oblast Litovelska a Uničovska

Nemocnice Hranice, a. s.





Moravskoslezský kraj

Fakultní nemocnice Ostrava

Slezská nemocnice v Opavě

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy

Nemocnice Třinec, p. o. (také pro samoplátce)

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Nemocnice s poliklinikou Karviná, p. o.

Nemocnice Nový Jičín, a. s.





Ústecký kraj

Laboratoře Diagnostika s. r. o. (také pro samoplátce)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Nemocnice Teplice, o. z.

Nemocnice Děčín, o. z.

Nemocnice Most, o. z.

Nemocnice Chomutov, o. z.

Středočeský kraj

Oblastní nemocnice Kladno, a. s.

Oblastní nemocnice Kolín, a. s.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., Nemocnice Kutná Hora

Jihočeský kraj

Nemocnice České Budějovice

Nemocnice Tábor

Nemocnice Strakonice

Nemocnice Jindřichův Hradec

Nemocnice Prachatice, a. s.

Nemocnice Písek, a. s.

Nemocnice Český Krumlov

Plzeňský kraj

Fakultní nemocnice Plzeň

Rokycanská nemocnice, a. s.

Domažlická nemocnice, a. s.





Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava, p. o.

Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.

Nemocnice Třebíč, p. o.





Pardubický kraj

Nemocnice Pardubice

Litomyšlská nemocnice





Jihomoravský kraj

Fakultní nemocnice Brno Bohunice

Nemocnice Břeclav





Královehradecký kraj

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Oblastní nemocnice Trutnov – odběrové místo je dočasně uzavřeno

Oblastní nemocnice Náchod – nemocnice Náchod

Oblastní nemocnice Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou





Liberecký kraj

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

MMN, a. s., nemocnice Jilemnice

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.





Karlovarský kraj

Karlovarská krajská nemocnice

Nemocnice Cheb





Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Kromě odběrových míst, kde se nemocní testují, se zvedá také počet laboratoří, které odebrané vzorky zpracovávají. Andrej Babiš potvrdil, že se podařilo jejich počet zvýšit a je k dispozici sedmdesát pracovišť. Laboratoře musejí stihnout odebrané vzorky zpracovat do 72 hodin, poté je případně zamrazit, aby nedošlo k jejich znehodnocení.

Roman Prymula se domnívá, že brzy budeme schopni testovat i deset tisíc lidí denně. Podívejte se na reportáž:

Je to právě kapacita laboratoří, která proces testování hodně zpomaluje. Leckde pacienti na výsledky čekají i dva týdny, odběrová místa musejí zájemce odmítat jen proto, že laboratoře mají převis nezpracovaných vzorků, a nemají tak kapacitu na další testy.

Seznam aktuálně fungujících laboratoří je na stránkách Státního zdravotního ústavu, aktuálně uvádí 77 zapojených laboratoří a stále se rozšiřuje. Momentálně vzorky zpracovávají následující státní i soukromé laboratoře, ale i školská a akademická pracoviště:

Státní zdravotní ústav

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nemocnice České Budějovice

Fakultní nemocnice vMotole

Nemocnice Na Bulovce

Laboratoře Agel a.s. Ostrava

Fakultní nemocnice Brno

Laboratoř Diagnostika Ústí n.L.

Fakultní nemocnice Plzeň

Krajská nemocnice Liberec

SPADIA LAB, a.s.

Fakultní nemocnice Olomouc

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

RIFCOR klinické laboratoře Blansko

AESKULAB Ostrava

Lab In -Institut laboratorní medicíny

Slezská nemocnice v Opavě

Nemocnice na Homolce

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Institut klinické a experimentální medicíny (pro vnitřní potřeby IKEM)

Pardubická nemocnice

Litomyšlská nemocnice

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

SYNLAB, Laboratoř Praha Cube

Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o.

Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice a.s.

Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně

Thomayerova nemocnice

Nemocnice Prostějov

Středomoravská nemocniční a.s.

Ústav hematologie a krevní transfuze

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

CGB laboratoř a.s., Ostrava Vítkovice

Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno

EUC Laboratoře Praha

AESKULAB Hadovka Praha

TILIA LABORATORIES s.r.o.

Laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární a transakční medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc

SVÚ Jihlava

Masarykova univerzita, CEITEC, Brno

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Biologické centrum AV ČR České Budějovice

NL -BioLAB, s.r.o. Praha

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Topelex, s.r.o.

Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.

Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň

Centrální laboratoře FNKV

Scimed Biotechnolgies

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum ALGATECH

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., IMG Praha

Nemocnice Strakonice, a.s.

Nemocnice Jihlava p.o.

Obl.nemocnice Mladá Boleslav a.s.

Klaudiánova nemocnice

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PF

Synlab, Laboratoř České Budějovice

Synlab, Laboratoř Brno, Modřice

Synlab, Laboratoř Chomutov

GENvia,s.r.o, Praha

Masarykův onkologický ústav Brno

Bioinova, s.r.o., ÚEM AV ČR -IBC

Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK ve Vestci

Vaše laboratoře s.r.o., Zlín

Česká Laboratorní s.r.o., Praha

Nemocnice Písek, a.s.

Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.

PREVEDIG medical, s.r.o.

Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská FN Praha

Sang Lab –klinická laboratoř s.r.o.

ELISABETH PHARMACON, spol.sr.o.

Nemocnice Břeclav p.o.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1 LF UK

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Státní veterinární ústav Praha (pro vnitřní potřeby SVU a SVS)