Testuje vakcínu na Covid-19. Teď popsal nepříjemné vedlejší účinky

Simeon Courtie je jedním z prvních lidí, kteří se dobrovolně nabídli, že na sobě vyzkoušejí vyvíjenou vakcínu na Covid-19. Vypadá to ale, že preparát má i docela dost nepříjemných vedlejších účinků.

Courtie, který je spisovatelem a bývalým moderátorem, se ve vysílání britské televize svěřil, že vakcína má nepěkné vedlejší účinky.

Ty se podle Mirroru podobají chřipce a zahrnují různé bolesti a v krajním případě i několik dní trvající horečky. "Pokusný králík" Courtie se v rozhovoru ovšem svěřil, že by to nemělo být "nic příliš rozptylujícího."

Vysvětlil, že aktuálního testu se účastní celkem 500 lidí. "My jsme ta skupina, která slouží k ověření, zda je to bezpečné. Po téhle zkoušce bude následovat test efektivity přímo v terénu pro tisíce lidí," popsal Courtie.

On sám přitom Covid-19 neměl, to by ho prý naopak z testování vyřadilo, protože "dobrovolníci jsou vyšetřováni a musejí být zdraví."

Vývoj vakcíny se snaží urychlit WHO: