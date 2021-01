Testy na covid ze slin mají zelenou, k mání jsou zatím na dvou místech ČR

Nepříjemné PCR testy prováděné výtěrem z nosohltanu by už brzy mohly nahradit odběry ze slin. Podle průzkumů je taková metoda dokonce i přesnější. Zatím se dá tímhle způsobem otestovat v pražské nemocnici Na Bulovce. Na východě země dostala jako první povolení vítkovická nemocnice v Ostravě.

Dlouhá špachtle nepříjemně zastrčená do nosní dírky? Tomu už bude možná brzy konec. Postup je jednoduchý. Stačí třikrát zakašlat do roušky a pak sliny vyplivnout do zkumavky.

"Je důležité, aby tam bylo dostatečné množství těch slin, to znamená zhruba dva centimetry," vysvětlil odběrový pracovník.

"Spodek zkumavky je opatřený 2D kódem, na který je vázaná veškerá informace o daném pacientovi," popsala laborantka Barbora Macuchová.

Za 14 dní budou takové testy k dispozici pro veřejnost. Zatím je vítkovická nemocnice testuje spolu s PCR výtěrem z nosohltanu. Odborníci při odběru slin doporučují myslet třeba na šťavnatou pečínku.

Minimálně deset minut před odběrem se nesmí nic vypít, sníst ani žvýkat. Pacienti metodu vítají, mnoho z nich se totiž musí pravidelně testovat kvůli práci. Bez žádanky od lékaře nebo hygieny vyjde test na 1 350 Kč.

"Výsledky vydáváme do 24 hodin, člověk dostane SMS, jestli je pozitivní, nebo negativní," uvedla vedoucí laboratoře Hana Bílková Franková.

Na trhu jsou také testy, u kterých stačí 20 až 30 vteřin kloktat pitnou vodu a vyplivnout ji do zkumavky se speciálním práškem.