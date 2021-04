Testy pro žáky jsou nespolehlivé. Ve srovnání dopadly nejhůř, tvrdí studie

Už brzy žáci prvního stupně základních škol usednou do lavic. Dvakrát týdně budou muset absolvovat antigenní test na covid-19. Testy, které se stát rozhodl používat ve školách, jsou špatné a mají nejhorší citlivost. Vyplývá to ze srovnání, které provedla laboratoř Bioinova.

Kvůli šíření koronaviru čeká děti ve školách testování. To budou muset žáci absolvovat dvakrát týdně a vzorky si budou muset odebírat sami. Ve většině Čech budou používat sady Lepu Medical, na Moravě sady Singclean.



Antigenní testy, které ministerstvo vnitra nakoupilo právě od těchto společností, jsou ale podle odborníků jedny z nejhorších na trhu. "Neprošly ani v Německu,“ míní biolog Jaroslav Flegr.



Dokazuje to také studie laboratoře Bioinova, kterou zveřejnil web Seznam Zprávy. Odborníci tam srovnávají děvět antigenních testů. Z výsledků studie vyplývá, že i při vysoké koncentraci nebyl výsledek u sady Lepu Medical a Singclean dobře průkazný. Zároveň v případě nižší koncentrace viru byl výsledek vždy negativní.



"Jako nejméně citlivé se jeví antigenní testy od výrobců Singclean Medical Products, Lepu Medical Technology a Ecotest,“ popsal ředitel Bioinovy a autor studie Peter Bauer. Laboratoř srovnávala antigenní testy devíti výrobců, a to Abbott, ACON Biotech, Ecotest, Humasis, Nal von minden, Lepu Medical, Realy Tech, SD Biosensor a Singclean.



"Studii jsme provedli s cílem přispět k vědecké diskuzi o účinnosti náhodně vybraných antigenních testů,“ doplnil Bauer. Nejlépe dopadly testy od Abbottu, ACON Biotechu a Humasisu. Jasně prokazatelné byly při nejvyšší koncentraci také testy Nal von mindenu a Realy Techu.

Tendr na dodávku antigenních testů do škol vyhrála společnost Masanta. Podle ní jsou však testy na základě klinických studií spolehlivé. "Zabývali jsme se tím a velmi nás to překvapilo. Pokud máme správné informace, tak nebyla v laboratoři provedena klinická studie. My máme klinickou studii od výrobce, která prokazuje funkčnost testu a adekvátní citlivost,“ řekl mluvčí společnosti Aleš Povr. Zároveň doplnil, že firma zvažuje provést ověřovací klinickou studii v Česku.



Podle odborníků je problém v používání samotných antigenních testů, podle nich by měly být děti testovány spíše testy PCR, které jsou citlivější.

Ministerstvo školství připravilo návod pro žáky, jak se správně ve škole testovat na koronavirus: