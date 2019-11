Tetování na obličej až od 21 let? Tatéři varují, že si děti kazí budoucnost

Stačilo, aby si americký zpěvák Justin Bieber nechal vytetovat nápis nad obočím, a jeho fanoušci se můžou přetrhnout, aby ho napodobili. Tolik zájemců, kolik je v posledních měsících, prý tatéři ještě nezaznamenali.

"Vidí to na zpěvácích, hercích a chtějí se jim přiblížit. Člověk to s nimi začne probírat a najednou zjistí, že oni nad tím nepřemýšlí, co budou dělat za práci," popsal tatér Radek Vincent Vyletal. "Tetování by neměla být móda, je to životní styl. Módu třeba za pět let sundáš, tetování máš na celý život," dodal tatér David Pečiva.

Tetování v obličeji pak prý může být důvod, proč si zaměstnavatel vybere jiného uchazeče. V Anglii proto uvažují o povolení k tetování až od 21 let. "Může vyvolávat různé negativní emoce u případných zákazníků nebo v prostředích, jako je bankovní sektor, pojišťovnictví nebo veřejná správa," uvedl marketingový manažer personální agentury Jiří Halbrštát.

"Studuju medicínu. Když jdeme za pacientem, jsou tam smíšené názory ohledně toho, jak vypadám," přiznala Aneta Taylor, která má ornamenty nejen na čele a na krku, ale také třeba na rukou.

Obličej si nechal potetovat třeba i bývalý pornoherec Robert Rosenberg. "Jsou i dny, kdy bych to radši neměl, protože s ním jsem přece jenom hodně spojovaný. Myslím si, že věk mezi 25 a 35 lety je ideální," sdělil Rosenberg.

Tetování na obličeji by vám mohlo připsat plusové body snad jen v případě, že si necháte vytetovat logo svého budoucího zaměstnavatele. Odstranění tetování je ale potom velmi bolestivá a nákladná procedura.