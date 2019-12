Těžba po hackerském útoku na OKD stojí! Začít by mohla v pátek

Těžařská společnost OKD přerušila na základě útoku těžbu v pondělí. Do provozu se doly nevrátí dřív než 27. prosince. Hackerský útok vyřadil nejen všechny servery těžařské společnosti, ale i celou její počítačovou síť. A to poprvé v pátek. Hlavní rána pak přišla v noci z neděle na pondělí.

"Počítačová síť se stala obětí hackerského útoku, způsobil okamžitou nefunkčnost všech serverů. Nyní pracujeme na zneškodnění viru a zprovoznění veškeré síťové infrastruktury," řekl Ivo Čelechovský, mluvčí OKD.

Případem se začala zabývat policie i Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost. "Ve společnosti OKD naší specialisté analyzovali situaci a zjistili, jakým způsobem útok pravděpodobně probíhal. Pověřeným pracovníkům společnosti pomohli stanovit další vhodný postup," řekl mluvčí NÚKIB Radek Holý.

Podle Nukibu potrvá, než se síť viru kompletně zbaví. Data firmy budou muset být nejspíše kompletně obnovena ze záloh. Kybernetických útoků v posledních letech přibývá. A to nejen v České republice. "Já si myslím, že to je celosvětový trend. Ona ta naše schopnost jim čelit, nebo poznat, že se jedná o kybernetický útok není vždycky úplně stejná," řekl bezpečnostní expert Andor Šándor.

V OKD řádil takzvaný kryptovir. Ten zaútočil jedenáctého prosince i na nemocnici ve středočeském Benešově a obnovení systému trvalo několik týdnů. "Prošel bránou firewall. Prošel dvěma aktuálními antivirovými systémy. A chová se vlastně jako administrátor. Jediné, co v současné době právě používáme, tak je papír a tužka," řekl Roman Mrva, předseda představenstva nemocnice.



Podle bezpečnostních expertů útoků přibývá i kvůli nedostatečné opatrnosti zaměstnanců. Ti například bez rozmyslu klikají na podezřelé odkazy z emailové korespondence.

"Je to technická část, ale zároveň je to otázka patřičného školení a dodržování princip a zásad práce v IT všemi uživateli. A to si myslím, že je v naší zemi docela slabá stránka," dodal Šándor.

OKD je jedinou společností, která těží černé uhlí v České republice. Zaměstnává asi osm a půl tisíce lidí. Společnost v době útoku fungovala v omezeném, svátečním režimu. Škody způsobené hackerským útokem by tak neměly být vysoké.