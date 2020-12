Postižení nezvládají nákupní košíky. Nemají výjimkou pro vstup do obchodu

Člověk chodící jen s pomocí dvou holí nemůže držet v ruce nákupní košík nebo před sebou tlačit vozík. Podobně je na tom i nevidomý. Přesto se někteří z těžce postižených už setkali s tím, že je pracovník obchodu odmítl pustit dovnitř právě proto, že neměli košík. Jejich prostřednictvím si prodejny hlídají počet zákazníků uvnitř, který vláda od 18. listopadu omezila na jednoho člověka připadajícího na 15 metrů čtverečních plochy.

"Je závažným opomenutím, že v případě maloobchodního prodeje sice vláda stanovila výjimku pro osoby s kočárkem, které nesmí být nuceny používat nákupní vozík, ale podobnou výjimku nemají lidé s postižením používající kompenzační pomůcky,“ říká ombudsman Stanislav Křeček.

A protože dostává od lidí stížnosti na problémy při nákupu, obrátil se Křeček na vládu s apelem, aby při schvalování opatření nezapomínala ani na potřeby postižených lidí.

"Nevidomá zákaznice například uváděla, že ji v doprovodu dcery nechtěli pustit do obchodu, pokud si obě nevezmou nákupní košík. Dcera si nakonec musela do nákupního vozíku vložit ještě druhý košík. Jiný zákazník uvedl, že vzhledem ke svému postižení musí k pohybu používat francouzské hole. Opakovaně ho nechtěli pustit do obchodu bez nákupního vozíku. Ale aby ho mohl tlačit, musel by berle odložit, což nemůže,“ popisuje ombudsman některé ze stížností.

V ČR žije podle dat Českého statistického úřadu zhruba 1,15 milionu zdravotně postižených. Zhruba pět procent obyvatel je kvůli těžšímu postižení vážně omezeno v běžných činnostech.

"Jestliže se do obchodu nedostane člověk s berlemi, na vozíku nebo třeba nevidomý člověk, protože z objektivních důvodů nemohou používat nákupní vozík nebo nést košík, dalo by se to považovat za diskriminaci i ukázku toho, jak se z předpisů někdy vytrácí člověk,“ říká Stanislav Křeček.

Apeluje zároveň i na obchodníky, aby přistupovali k lidem s postižením vstřícně a netrvali na vstupu s košíkem či nákupním vozíkem u těch, kteří používají kompenzační pomůcky a zjevně nemohou splnit podmínku použít nákupní košík nebo vozík.

Některé obchody už od počítání zákazníků s pomocí vydaných nákupních košíků a vozíků upustily a používají ke sledování obsazenosti prodejny speciální aplikaci.