Tichý protest proti opatřením. V Praze hořely tisíce svíček za živnostníky

Přes tisíc půllitrů a jiných skleniček se svíčkami se v neděli objevilo v centru hlavního města. Lidé tímto tichým protestem vyjadřovali nespokojenost s uzavřením restaurací, obchodů a dalších podniků.

"My jsme pro to v dnešní době otevřít českou ekonomiku, pomoci krachujícím firmám, které bohužel nedosáhnou na některé programy, změnit úplně dotační program," vysvětlil organizátor protestu Jiří Janeček.

"Udělali jsme maximum pro živnostníky a myslím, že už v minulém roce jsme rozhodli o kompenzacích 10 miliard. Budeme v pondělí rozhodovat o dalších kompenzacích v rámci těch opatření," brání se premiér Andrej Babiš (ANO).

Krátce po třetí hodině odpoledne první protestující zapálili svíčky před úřadem vlády. K více než kilometrové cestě naděje, jak organizátoři akci pojmenovali, se lidé mohli připojit až do večera.

Bylo možné jít od úřadu vlády nebo ze Staroměstského náměstí. Uprostřed se trasy setkaly. Na cestě naděje byly také tři petiční místa. "Tam lidé mohli podepsat petici proti vládním nařízením, která chce srovnat pravidla pro celý podnikatelský sektor," říká další z organizátorů Jakub Olbert.

Už zhruba po půl hodině došlo ke spojení řetězů na Mánesově mostě. "To je opravdu neuvěřitelné. Evidentně lidi vnímají, že je to obrovský problém a doufám, že to vláda pochopí," tvrdí Janeček.

Zavřené provozovny přišly podpořit i některé známé osobnosti. "Opatření, která je zasáhla, nejsou logická, nedávají smysl a hlavně působí neuvěřitelně devastačně, a to jak na psychiku, tak na ekonomiku," prohlásil zpěvák Daniel Landa.

Rakev, do které lidé zatloukali hřebíky, se v neděli objevila také před domem premiéra.