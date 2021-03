Tiger Woods si okolnosti nehody nepamatuje

USA Today citoval kopii čestného prohlášení o prohlídce Woodsova vozidla, které použil úřad šerifa okresu Los Angeles k získání černé skříňky v SUV, které Woods v době nehody řídil. Černá skříňka obsahuje údaje týkající se rychlosti a zrychlení, pořadí brzdění, změn úhlu řízení a další záznamy o činnosti automobilu.

"Strážníci se ho zeptali, jak ke srážce došlo," stojí v prohlášení. "Řidič řekl, že si na průběh nehody nevzpomíná... Řidič byl ošetřen se svými zraněními v nemocnici a byl tam znovu dotázán, jak k havárii došlo. Opakoval, že o nehodě ani jejím průběhu nic neví a nepamatuje si ho."

"Snažíme se zjistit, zda byl spáchán trestný čin," řekl zástupce šerifa John Schloegl. "Musíme nehodu zrekonstruovat, abychom zjistili, zda na ní nenese vinu ještě někdo další, pokud došlo k nějaké bezohledné jízdě, nebo jestli existuje nahrávka na mobilu nebo něco podobného. Zjistíme, jestli došlo ke zločinu. Pokud k žádnému zločinu nedošlo, případ uzavřeme jako běžnou dopravní nehodu."

Pětačtyřicetiletý Woods se minulý týden zranil při havárii svého vozu na pomezí Rolling Hills Estates a Rancho Palos Verdes v Kalifornii. Záchranáři ho vytáhli z auta a převezli do Harbor-UCLA Medical Center.

