Tip pro milovníky pizzy – jak připravit pizzu v létě na grilu?

Kdo by neměl rád pizzu. Co ale místo mražené kupované nebo té z rozvozu udělat svou pizzu podle vlastních představ a chutí přímo v grilu na vaší zahrádce? Vsadíme se, že až vytáhnete před návštěvou hotovou pizzu z grilu, jistě všem spadne čelist!

Focaccia s rozmarýnem

Pro začátek můžete začít italskou focacciou, což je italský chleba. Hlavní rozdíl mezi těstem na pizzu a foccaciou je v tom, že v případě pizzy se těsto zpracuje a dáváme ho hned do pece nebo v tomto případě na gril. U focaccii je tomu jinak a těsto se nechává nejlépe přes noc kynout.



Připravit si těsto není nic složitého. Postačí vám k tomu mouka, droždí, sůl, studená voda a olej. Jak již bylo řečeno, nejlepší je nechat ho přes noc kynout a pracovat s ním až druhý den. Do těsta můžete přidat podle libosti například sušená rajčata nebo olivy a focacciu tak ještě ozvláštnit. Než budete těsto vkládat na gril, přidejte na vrch čerstvý rozmarýn a tymián a trochu hrubozrnné soli.



Aby se vám pizza povedla dovést k dokonalosti, je vhodné pořídit si do grilu pískovcový kámen. Je skvělý v tom, že nahrazuje vlastnosti kamenné pece, protože odvádí z těsta vlhkost. Pokud se rozhodnete pro grilování focacci nebo pizzy, je třeba přemýšlet dopředu a počítat s tím, že rozpálit kámen zabere zhruba 20 minut.



Pizzu grilujte na nepřímo. To vám umožní trychtýř uvnitř plynového grilu. V plynovém grilu funguje skvěle cirkulace vzduchu, z grilu vám tak může vzniknout pomyslná pec. Je důležité dostat se přibližně na 350 stupňů, což vám plynová trouba neumožní. Poté stačí těsto vložit na kámen a cca za 6-7 minut máte hotovo.

Jak snadno připravit focacciu zhlédněte ve videu!



Šunková pizza

Výhodou takovéto domácí pizzy je především to, že si na pizzu můžete dát jakékoliv množství všeho na co máte chuť a nemusíte nikoho v pizzerii přesvědčovat o tom, že by jste chtěli více šunky nebo sýra. Zkrátka si na ni můžete přihodit cokoliv vás napadne nebo udělat několik menších variant s různými ingrediencemi.



Stejně jako u focacci si připravíte těsto z mouky, droždí, soli, studené vody a oleje. Jako základ potřete těsto sugem - omáčkou z rajčat (plechovka oloupaných rajčat nebo rajčatové pyré), cibule, česneku a vína. Na vrch dejte šunku od kosti, mozzarellu a čerstvou bazalku. Pak už stačí vložit do grilu a grilovat 5 až 6 minut a vaše pizza snů je na světě!

Na přípravu šunkové pizzy se podívejte ve videu!