Tipy, jak opticky zvětšit stísněný prostor v bytě

Minimalistické a víceúčelové řešení



„Hned na začátek promyslete každý detail. Stěžejní je pak návrh vlastního uspořádání (dispozice). Rozhodně totiž bude vypadat vzdušněji jeden větší, funkčně předělený prostor než pár malých místností rozdělených příčkami,“ radí Ing. arch. Tomáše Rod z Projektového ateliéru A.I.S. „Na principu vzdušnosti bychom měli vybírat i nábytek. Ten by měl být v podstatě malý, avšak multifunkční. Ve většině případů se nevyhneme nábytku řešenému na míru,“ doplňuje Rod.



Myslete tedy na to, abyste mohli jednu věc použít hned na několik způsobů. Barový stolek může mít i úložný prostor, stejně tak jako gauč nebo postel. Stůl volte vyklápěcí rovnou ze zdi, a pokud je zrovna složený, může sloužit jako věšák. Do dětského pokoje pořiďte psací stůl, který se na noc rozloží na postýlku. Z dětské komody se zásuvkami zase můžete vytáhnout pohodlné sedáky i praktický stolek k podávání svačiny.



Další vychytávkou jsou rostliny zavěšené v květináčích přidělané ke stropu. Stolek pod televizí lze také připnout na zeď a určitě si připevněte na stěnu i poličky na knihy a další dekorace. S těmi ale šetřete, byt vám sice zútulní, ale také bohužel opticky zmenší.



Správné světlo a barva je základ úspěchu!



Jedním z nejlepších triků, jak malou místnost opticky zvětšit, je správná kombinace barev a světla. V každém pokoji byste měli mít jedno hlavní světlo, ale tím to nekončí. Prostor doslova rozsvítíte bodovými žárovkami, které zapracujete do stropu nebo do podlahy, zkuste i led pásky nalepené na nábytek. Vždy volte světlo bílé – studené, nikoli oranžové – teplé.



„Ohledně barev bychom se měli pohybovat na straně chladných světlých odstínů. V případě nábytku se pak určitě nevyhýbáme lesklým povrchům doplněným velkoformátovými zrcadly. Upřednostníme celkové barevné sladění před množstvím kontrastů. Pokud bychom uvažovali nad nějakými vzory, tak opět volíme spíše jejich menší velikosti,“ říká Tomáš Rod.



Mezi studené barvy patří modrá, fialová a tmavší odstíny zelené, jsou klidné a skvěle slouží při optickém rozšíření nebo zvětšení prostoru. Teplé barvy, jako je žlutá, oranžová a červená pokoj zmenšují, takže ty nebrat. Ale! Barevná kombinace bílé a žluté prosvětluje celý pokoj a opticky jej zvětšuje.



Ať už se pustíte do malé předělávky obydlí nebo do rozsáhlejší rekonstrukce, popusťte uzdu své fantazii!