Tipy, jak vybrat tyčový vysavač

Porozhlížíte se po novém vysavači? Padla vám do oka jeho tyčová verze? Neunáhlete se s jeho výběrem. Na trhu naleznete nepřeberné množství modelů a vyznat se v jejich nabídce nebývá lehké. Poradíme vám, na co si dát pozor.

Děti i zvířata



Tyčový vysavač ocení zejména rodiny s malými dětmi, které během jednoho dne dokáží vyprodukovat neuvěřitelné množství drobků a drobečků. Obzvlášť zákeřné dokáží být kukuřičné křupky, které ve spojení s dětskými slinami dokáží ulpět téměř na čemkoli. Je proto více než důležité odstranit je co nejdříve. Taková zaschlá křupka nalepená na podlaze dá zabrat i opravdu výkonnému vysavači.



Kromě rodin s dětmi se tyčový vysavač hodí také pro majitele domácích mazlíčků. Pokud dětské záškodníky vystihuje slovo „drobky“, pro zvířata to jsou „chlupy“. I ony se rádi schovávají do koutů a zákoutí bytu a pokud je neuklidíte v okamžiku „odchlupení“, možná za týden najdete pěkně chlupatou kouli v rohu šatní skříně.



Lehké, výkonné, flexibilní



Dalším plusem tyčových vysavačů je jejich lehkost a skladnost. Oproti těm klasickým mají výrazně lehčí a subtilnější konstrukci. Vejdou se tak prakticky kamkoli: od skříně, komory až po roh koupelny nebo zapadlý kout kuchyně. I když tak tyčový vysavač není na očích, je stále při ruce.



Tyčové vysavače váží až o polovinu méně než ty klasické. Bez problémů s nimi vysajete schody a špatně dostupná místa. S trochou nadsázky se dalo říct, že úklid tyčovým vysavačem hravě zvládnou i děti a muži. Díky své štíhlé postavě jsou tyčové vysavače předurčeny k častějšímu, každodennímu úklidu.



Akumulátorový tyčový vysavač se hodí na všechny druhy podlah. Jeho rotační kartáče si poradí s hladkým vinylem, plovoucí i dřevěnou podlahou. U koberců zvládne perfektně vysát krátký vlas, na ty delší si ohlídejte dostatečný sací výkon.



Praktické



Máte – li doma alergika zohledněte při výběru také filtraci – tedy sáček. Od jejího typu se odvíjí účinnost vysávání, odstraňování nečistot a čistota vypouštěného vzduchu. Napoví vám certifikáty. Např. TÜV Nord. Disponuje jím třeba tyčový aku vysavač Kobold VB100 se svými filtračními sáčky Premium FP100. Ty snižují kontakt s vysávaným prachem na absolutní minimum.



V neposlední řadě si můžete zvolit tyčový vysavač s nástavci, které povýší vysávání o několik úrovní výše a umožní úklid různých míst. V základní výbavě některých z nich nechybí například štěrbinové nástavce pro vysávání hůře dostupných a stísněných prostorů nebo nástavec na tvrdé podlahy.



Až se tedy budete rozhodovat nad konkrétním modelem tyčového vysavače, zjistěte si, jaká další příslušenství obsahuje. Výrazně si tím ulehčíte práci.



Chytré řešení přináší např. tyčový aku vysavač Kobold VB100 se speciálním nástavcem EBB100. Tři úrovně sacího výkonu a nastavení rychlosti otáček kartáče zaručuje spolehlivé a efektivní vysávání na téměř všech typech povrchů. V nabídce je také čistič pevných podlah Kobold SPB100, který současně vysává i vytírá. Kromě toho patří k výbavě ještě elektrický kartáč na čalounění Kobold PBB100, jež zajišťuje důkladné a jemné vysávání choulostivých tkanin. Rychle a dokonale s ním vyčistíte matrace, pohovky nebo křesla.



Ať už vaše volba padne na jakoukoli značku, tyčový vysavač vám ulehčí život. Bude jednodušší, bez kabelu, bez starostí.