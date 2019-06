Tipy na jednoduché a chutné recepty, které zvládnou i vaše děti!

Jste nervózní z pobíhajících dětí kolem grilu? Není nic jednoduššího, než je zapojit do příprav. Bude to velká zábava pro celou rodinu. Nezapomeňte jim připravit zástěru, velkou mísu a ingredience na jednotlivé marinády.

Přinášíme vám několik receptů, které skvěle chutnají a zároveň jsou velmi jednoduché na přípravu, takže je hravě zvládnou i vaše ratolesti. Z grilování se tak rázem může stát zábava pro celou rodinu!



Předkrm.: Grilovaná zelenina

Už jste někdy vyzkoušeli grilovanou zeleninu? V první řadě si dobře vyberte, jakou zeleninu budete grilovat. Vyzkoušet můžete i žampiony, cibuli, papriky, rajčata, brambory nebo lilek. Doba přípravy se liší, proto pečlivě vybírejte, co na gril dáte.

Náš tip: Grilované žampiony s bylinkovou nádivkou

- středně velké žampiony

- bylinky

- eidam, nebo sýr, který se rozteče (niva, hermelín,..)

- sůl, pepř

- olivový olej

- můžete přidat cibulku, rajče, ...

Postup: Nejprve odkrojte nožičky od žampionů. Hlavičku očištěte. Nohu nakrájejte na malé kousky a hoďte do misky, ve které budete připravovat náplň. K nádivce přimíchejte nasekané bylinky, nastrouhaný sýr a podle chuti cibulku nebo rajče. Vše osolte a opepřete. Se solí postupujte opatrně, dle typu zvoleného sýru. Pokud budete používat nivu, sůl dávat nemusíte. Hotovou směsí naplňte žampiony, zakápněte olivovým olejem a dejte na gril. Grilujte10-15 minut, dle velikosti žampionů.

Hlavní chod: Kuřecí maso

Kupované grilovací koření není pro děti příliš vhodné. Raději ho zkuste nahradit ingrediencemi ze zahrádky. Stačí použít pár čerstvých bylinek a už si ani nevzpomenete, že jste žádné koření nepřidali.

Náš tip: Kuřecí maso v česnekové marinádě

Tento recept je vhodné připravit den před grilovaním, aby marináda dobře vynikla. Díky bílému jogurtu se maso zjemní a zabráníte tak jeho vysušení.

- kuřecí prsa

- český česnek

- sůl, pepř

- bylinky

- bílý jogurt

- olej



Postup: Kuřecí maso očistěte, omyjte a lehce z obou stran posolte a opepřete. V míse si připravte bílý jogurt s kapkou oleje. Do směsi prolisujte několik stroužků česneku. Vše záleží na tom, pro jak velké děti maso připravujete a zda mají rádi česnek. Pokud máte čerstvé bylinky ze zahrádky, můžete je nasekat a přidat do oleje s česnekem. Do vzniklé marinády přidejte kuřecí maso a nechte v lednici odležet, nejlépe do druhého dne. Grilujte opatrně, bílý jogurt má tendenci se připalovat.

Dezert: Grilované ovoce

Pochybujete nad tím, že ovoce se dá grilovat? Pokud ano, doporučujeme vyzkoušet náš tip. Připravit a ogrilovat ovoce není nic těžkého. Zároveň tím vyřešíte sladkou tečku na závěr vašeho grilování.

Náš tip: Grilovaná jablka

- jablka

- máslo

- rozinky

- mandle

- cukr

Postup: Jablka vydlabejte tak, aby vznikla "mistička". Mezitím si v misce smíchejte jedno nastrouhané jablko, rozinky, nasekané mandle a trochu cukru. Vzhledem k tomu, že připravujete pokrm pro děti, doporučujeme použít hnědý cukr, který je zdravější. Pokud máte sladká jablka, cukr můžete úplně vynechat. Směsí naplňte vydlabaná jablka a zalijte rozpuštěným máslem. Jablka grilujte 35-40 minut.