Tisíce dětí dostávají obědy zdarma! Mají na ně nárok i ty vaše?

Na bezplatné školní obědy dosáhne ještě více dětí. Do projektu se poprvé zapojily všechny kraje republiky, které dotace na stravování školáků posílají 900 školám. Čtete, zda má na obědy zdarma nárok i vaše dítě.

Pro většinu rodičů je to, že svým dětem zaplatí ve školce nebo ve škole obědy, naprostou samozřejmostí. Existují ale lidé, kteří si to zkrátka nemohou dovolit. Aby takoví školáci nezůstávali přes den bez teplého jídla a měli základní stravovací návyky, pomáhají jim různé dotační programy.

Už několik let zajišťuje takový projekt také ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). V tomto školním roce se ale do něj poprvé zapojily všechny kraje republiky. Jako poslední se přidaly jihočeský, olomoucký, pardubický a ústecký region.

Zajistit obědy pro své děti tak konečně mohou potřební po celém Česku. V současnosti funguje projekt Obědy do škol ve více než 900 školách, školkách a stravovacích zařízeních. Pomáhá dohromady téměř 8800 dětem. Nejvíce jich je v Moravskoslezském kraji.

Ministerstvo upozorňuje na to, že projekt napomáhá také zdravému vývoji dětí a začlenění do kolektivu. "Neodcházejí hned po vyučování domů, ale i po obědě často zůstávají ve škole. (...) V případě mateřských škol dochází někdy k tomu, že rodiče v obtížné finanční situaci své děti kvůli povinnému stravnému do školky vůbec neposílají," uvedlo MPSV.





Kdo na obědy zdarma dosáhne?

Nárok na bezplatné stravování mají rodiny s dětmi od tří do 15 let, které minimálně tři měsíce pobírají dávky v hmotné nouzi. Zároveň ale musí být škola, kterou děti navštěvují, do projektu zapojena, což zdaleka nejsou všechny. Zeptejte se proto nejdříve u vás ve škole.

O programu by vám měli říct také na Úřadu práce, který také potvrzuje, zda splňujete všechny podmínky. Škola pak eviduje vydané obědy a děti, kterých se to týká. Zároveň kontroluje jejich docházku, což je jedna z podmínek podpory. Projektovou žádost má ale na starosti kraj.

Další projekty

Na obědy pro potřebné děti směřují také dotace ministerstva školství. To peníze rozděluje mezi neziskové organizace, které poté rodinám pomáhají.

Například organizace Women for Women v rámci projektu Obědy pro děti zajišťuje příspěvek na stravování i pro rodiny, které v hmotné nouzi z hlediska úřadů nejsou, mají ale nízké příjmy a nemohou si školní obědy dovolit. Tyto rodiny by se znovu měly obrátit přímo na školu.

Vládní plán

Na začátku minulého roku se mezi koaličními partnery ANO a ČSSD rozhořel boj o to, zda by obědy zdarma neměly dostávat všechny děti. S návrhem přišla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, narazila ale především na nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové.

Více se dozvíte v reportáži TV Nova: