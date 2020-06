Tisíce lidí nestihnou vyměnit kotle, varují topenáři! Pokuta bude mastná

Tisícům českých domácností hrozí, že nestihnou včas vyměnit starý kotel. Pro splnění povinnosti u zařízení emisních tříd jedna a dvě zbývá jen 26 měsíců. Vzhledem k tomu, že své kotle podle čísel ministerstva životního prostředí ještě nevyměnilo 350 tisíc uživatelů, začínají se odborníci obávat, že se to nedá stihnout. Tolik topenářů prý není jednoduše k dispozici.

Někteří lidé vůbec nevědí, že kotel, kterým topí, musejí vyměnit. Možná je štáb TV Nova zachránil před pokutou. "To slyším poprvé," prohlásil majitel rodinného domu Pavel Policar. "Podívejte se, je mi 85, jestli tu za dva roky ještě budu, to nemůžu vědět," dodal vlastník dalšího domu Antonín Nesvadba.

Výměnu kotle na ruční přikládání za ekologičtější ukládá zákon o ochraně ovzduší. Ti, kdo neekologický kotel nevymění do 1. září 2022, musejí počítat s mastnou pokutou. Domácnostem hrozí až 20 tisíc, firmám 50 tisíc korun.

Odborníci už teď upozorňují na to, že vytíženost topenářských firem bude měsíc od měsíce stoupat. "Práce je tolik, že některé firmy objednávají až na příští rok," potvrdil plynař a topenář Jan Kašpar.

Zhruba dva roky na splnění povinnosti se zdá jako dlouhá doba, váhat byste přesto neměli. Výměna ještě čeká asi 350 tisíc kotlů. Už teď je prý jasné, že se to stihnout nedá. "To obnáší nějakých 13, 15 tisíc měsíčně, domnívám se, že kapacitně to reálné není," uvedl Mojmír Krátký z Asociace podniků topenářské techniky.

V Praze se přitom nesmí topit v kotlích na uhlí první a druhé emisní třídy už od letošního podzimu. Z takzvaných kotlíkových dotací se už také dostane na málokoho, zbývají prostředky jen pro 30 tisíc žadatelů.