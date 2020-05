Tisíce lidí netuší, že mají nemoc štítné žlázy. Může způsobit i potrat

Lékaři očekávají, že projekt, který odstartuje v září a potrvá dva roky, by mohl odhalit nemoc štítné žlázy až u 15 procent testovaných žen. Pokud se tento odhad potvrdí, mohl by vzniknout celoplošný screening, na který by chodily těhotné v prvním trimestru.

"Vezmeme-li do úvahy, že v České republice ročně porodí přibližně 112 tisíc žen, pak včasným odhalením můžeme předejít rizikům u téměř 17 tisíc z nich," uvedl endokrinolog Jan Jiskra. Těhotným budou gynekologové měřit hladinu hormonů a protilátek v krvi.

Hormony, které produkuje štítná žláza, jsou velmi důležité pro vývoj plodu. Ovlivňují především tvorbu jeho nervové soustavy. V těhotenství navíc musí štítná žláza produkovat daleko více hormonu tyroxin, přibližně o polovinu. Nastávající maminky se tak musí soustředit na to, aby přijímaly dostatek jódu.

Podle údajů z roku 2019 se s nemocemi štítné žlázy léčilo 620 tisíc lidí, což je oproti roku 2010 nárůst o téměř 140 tisíc. Lékaři rozlišují především dva druhy poruch - zvýšenou činnost štítné žlázy a naopak sníženou. Způsob léčby se pak mění podle věku pacienta.

Zvýšená činnost se projevuje únavou, hubnutím a často také psychickými změnami. Doprovází ji také vyšší srdeční činnost a vysoký krevní tlak. Naopak sníženou poznáte podle zimomřivosti, otoků, zadýchávání, apatie, zácpy, únavy a bolesti kloubů. Tyto projevy jsou přitom pro těhotné snadno zaměnitelné za obtíže spojené s jejich stavem.

"Odhadujeme, že další desítky tisíc o své nemoci vůbec neví. Částečně k tomu přispívá i to, že kvůli jodování jedlé soli už tak často nevídáme strumu, lidově 'vole', které na potíže se štítnou žlázou viditelně upozorňovalo," vysvětlil předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.

Dalším z důvodů je podle endokrinologů to, že jsou zahlceni banálními případy, kdy pacient už diagnózu zná a potřebuje "jen" na kontrolu nebo předepsat léky. Podle Jiskry by tyto dvě věci mohli dělat praktičtí lékaři. Nyní to tak ale není a lidé na vyšetření čekají až několik měsíců.