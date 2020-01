Tisíce migrantů míří pěšky do USA. Mexiko je chce zastavit, dá jim práci

V pátek se karavana migrantů přiblížila k mexické hranici. Mnozí se sem dostávají na palubě kamionů a nákladních aut, řada lidí jde ale odhodlaně po svých. V cestě pokračují navzdory varování guatemalského prezidenta Alejandra Giammatteiho, že je Mexiko přes své území nepustí.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador jim dokonce nabídl čtyři tisíce pracovních míst na jihu země, která by jim měla zabránit v další cestě do Spojených států. Chce tak vyhovět migrační dohodě, kterou Mexiko s americkým prezidentem Donaldem Trumpem uzavřelo. Ta má zabránit průniku středoamerických migrantů do USA právě přes mexickou hranici, Spojené státy za její dodržování na Mexiko neuvalilo pětiprocentní clo na dovoz mexického zboží, kterým Trump zemi hrozil.

Trump ztrácí s uprchlíky trpělivost, neobměkční ho ani rodiny s dětmi, proti kterým vydal nařízení vloni v létě:

Svou zemi lidé opustili kvůli chudobě, nezaměstnanosti a neutuchajícímu násilí gangů. Mezi migranty je i řada žen s dětmi, které ze země prchají kvůli děsivým zážitkům z únosů a znásilnění. Na jižní mexické hranici na ně ale již čekají stovky členů národní gardy, které mají za úkol jediné – zadržet je na místě.

Karavany uprchlíků mířící z Hondurasu a Senegalu, čítající stovky i tisíce členů, míří z oblasti Střední Ameriky již od podzimu roku 2018, v první polovině loňského roku do USA vyrazily nejméně tři. Do větších skupin se shromažďují kvůli zvýšení vlastního bezpečí i šance, že se dostanou až do USA. V létě se tento jev zastavil kvůli masivnímu rozmístění vojáků na hranici americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale i kvůli migrační dohodě s Mexikem. Příliv žadatelů o azyl to sice oslabilo, ale nezastavilo zcela, o čemž vypovídá i aktuální skupina uprchlíků. Donald Trump ale další uprchlíky přijímat nechce, s jednotlivými zeměmi uazvřel dohodu o možnosti žadatele o azyl vracet.