Tisíce rodičů stále čekají na ošetřovné. Brzdí ho nutná byrokracie

Nad některými nařízeními zůstává rozum stát, stěžují si rodiče. Řada z nich se totiž setkala s vrácenou žádostí o ošetřovné. Třeba Nikol, která nám napsala na sociální síti.

„Přijde mi to postavené na hlavu! 6. 4. Jsem posílala OČR a v neděli večer mi přišel papír, že chtějí potvrzení. Teprve dnes ho mám v ruce a budu znova posílat. OČR za březen na konci dubna!“ rozčílila se mladá maminka.

„Pokud doplní tu drobnou chybu, tak na ty peníze nárok budou mít,“ uvedla Silvana Jirotková, náměstkyně sekce hospodářské politiky a podnikání MPO, jak může zoufalá maminka ke svým penězům přijít. „Je na to nastaven tým, který to zpracovává a vkládá ta data tak, aby ty peníze opravdu odešly co nejrychleji,“ dodala.

Pro ty z rodičů, kteří teď nemohou sami podnikat, přitom může jít i o existenční problém. Navíc to považují za totální nesmysl - vzhledem k tomu, že jsou už skoro dva měsíce uzavřené rozhodnutím vlády všechny základní a střední školy.

„Nerozumím tomu, proč dokládat něco, co je úplně jasný a nařízený,“ zaznělo v naší anketě. „Je to nelogické a zbytečně časově náročné,“ potvrdil další respondent.

„Tímto tiskopisem škola nepotvrzuje pouze to, že je uzavřená, ale i skutečnost, že konkrétní dítě anebo dospělá osoba je jejím žákem nebo je v daném zařízení umístěna,“ uvedla nutnost diskutovaného tiskopisu mluvčí ČSSZ Štěpánka Fialová.

„Nesmyslná byrokracie! Jet do školy pro potvrzení. Beztak stát přece ví, jaké a kolik děti mám a jakou školu navštěvují,“ domnívá se další z naštvaných maminek.

„My nemáme jakým způsobem si překontrolovat, že to dítě opravdu existuje, že je provázáno s tím daným žadatelem, s tím daným rodičem,“ oponuje Jirotková.

Pro potvrzení nemusejí chodit rodiče přímo do školy. Mnohé z nich ho nabízejí na svých webových stránkách ke stažení. „Na stránkách školy máme i uvedený přesně postup, jak mají rodiče přesně postupovat,“ dodal Miroslav Ferkl, ředitel ZŠ Kutnohorská.

Dosud přišlo na Ministerstvo průmyslu a obchodu 65 000 žádostí, z toho bylo 17 a půl tisíce vráceno k přepracování. Vyřídilo přes 23 000 žádostí, proplatilo zhruba 150 milionů korun.