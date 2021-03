Senioři marně vyhlížejí očkování, polikliniky ani praktici nemají vakcíny

Nedostatek vakcín, administrativní zátěž i nejistota okolo dodávek. To jsou největší problémy související s očkováním proti covidu-19.

"Očkovací centra jsou připravená, praktičtí lékaři jsou připraveni také přispět k očkování, ale do dnešního dne jsme zatím podali pouze 950 tisíc dávek, my potřebujeme do konce září naočkovat sedm milionů lidí," prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Aktuálně čeká na očkování stále marně několik tisíc lidí, kteří jsou sice registrováni, ale jejich lékaři stále nedostali žádné vakcíny.

"Nedorazily vakcíny, proto se nemůžu nechat očkovat, musíme čekat až budou," popsala zájemkyně o očkování Marta Nikolovová.

"Jsme slíbili očkování, už je to asi tři týdny, splňuje kritérium 70+, má ještě spoustu dalších chorob, velmi by si tu vakcínu zasloužila a chce ji, ale vakcíny nemáme. Je registrovaná u nás, nemůže se tedy registrovat do jiného systému," vysvětlila oraktická lékařka Lucie Jordáková.

Například na jedné z klinik na pražském Smíchově je aktuálně zaregistrováno přes 1700 zájemců o vakcínu. Očkovací místo se ale zatím ještě ani neotevřelo.

"Nejspíš v pondělí, čekáme na vakcíny. Registry se na pokyn státu otvíraly 1. března s tím, že vakcíny budou, vakcíny nejsou," sdělil zástupce kliniky.

Slíbené vakcíny stále chybí mnoha praktickým lékařům po celé republice. Na Vysočině na dávky čeká asi padesátka praktických lékařů, další várka by mohla přijít příští týden.

"Mám malý obvod, protože jsem ještě neurolog, tak nikdy nebudu mít tolik lidí na očkování, takže budu stále posouvaná dál a dál," řekal lékařka Bohdana Trávníčková.

V menších obvodech budou proto prý lidé rádi, když se vakcíny vůbec dočkají.

