Oficiální zprávy policistů mají velmi specifickou formu. Hemží se to v nich výrazy jako realizace zásahu, objasňovat okolnosti nebo ztotožnění pachatele. Právě to se nelíbilo pardubickým strážníkům, a tak se rozhodli jít na to jinak, aby přilákali na své sociální sítě víc lidí. Začali psát své zprávy zábavnou formou.