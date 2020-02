Fatální omyl na tísňové lince. Trefil řidič muflona, nebo muslima?!

Zachytit sdělení přicházející na tísňovou linku je občas pěkný oříšek. Volající bývají vystresovaní nebo vyděšení a operátoři mají co dělat, aby jim správně rozuměli a získali od nich všechny potřebné údaje. Podobnou zkušenost má i policejní operátor z plzeňské služebny, který kuriózním telefonátem pobavil celou služebnu.

Sobotní večer pomohl dusno ve služebně operátorů tísňové linky rozptýlit telefonát muže, který volal kvůli dopravní nehodě. "Asi kilometr za Toužimí směrem na Žlutice jsem srazil muflona. Vyskočil z křoví přímo před auto," snažil se nehodu popsat otřesený řidič.

Operátor, který hovor přijal, se však přeslechl a místo "muflon" slyšel slovo "muslim". I proto volajícího překvapil nečekanou otázkou. "A co měl na sobě," ptal se na bližší popis účastníka nehody. To volajícího samozřejmě zaskočilo, ale ve snaze policii vyhovět se, i když s pobavením v hlase, rozhodl odpovědět: "Co by měl na sobě? Byl v kožichu a měl zahnutý rohy."

To zas zaskočilo policejního operátora, brzy si ale oba muži nedorozumění vysvětlili. To už ale ani jeden neodkázal skrývat smích, stejně jako zbytek osazenstva služebny. Veselá perlička jim sobotní šichtu příjemně zpestřila. Úsměv na rtech tak nakonec zamrzl jen řidiči, který zřejmě nemá ve svém pojištění zahrnutou nehodu způsobenou zvířetem, takže poničená maska auta ho ještě vyjde draho.

Celý záznam rozhovoru z tísňové linky si můžete pustit ve videu v horní části článku.