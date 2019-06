Nejošklivějším psem světa je Rošťák, roztomilá zrůda z útulku

Do kalifornské Petalumy se sjelo 19 nevzhledných psů. Jejich majitelé pro ně chtěli vybojovat titul toho úplně nejošklivějšího. Všechny soupeře porazil střapatý nalezenec jménem Toulavý rošťák.

Toulavý rošťák měl odborné porotě co nabídnout – zakroucenou srst, vypoulené oči, věčně vyplazený jazyk a špičaté uši. Majitelka Yvonne Moronesová ze Santa Rosy v Kalifornii však věří, že jejímu mazlíčkovi k vítězství pomohlo něco jiného: "Myslím, diváci viděli jeho nádhernou duši a vše, co dělá pro svou komunitu." Psík totiž chodí do škol a domovů pro seniory dělat radost.

Rošťák strávil zřejmě část svého života na ulici. Právě z ulice se dostal do útulku, kde ho prostřednictvím internetu Moronesová před pěti objevila a hned se jeho zvláštního vzhledu zamilovala. "Byli jsme dva cizinci, když jsem ho vezla domů v autě," popsala Moronesová setkání.

"Měla jsem puštěnou písničku Jedna láska od Boba Marleyho, podívala jsem se na Rošťáka a on pohupoval hlavou," vzpomínala. "Myslím, že si totiž uvědomil, že našel svůj stálý domov. A já jsem věděla, že jsem udělala správné rozhodnutí," svěřila se žena.

Právě adopce je jedním z hlavních klíčů celé soutěže. Všichni soutěžící jsou totiž nalezenci. "Chceme upozornit na pejsky bez domova, které díky adopcím čeká hezký život v milující rodině," řekl mluvčí.

Majitelka ze soutěže neodešla s prázdnou - Rošťák získal 1500 dolarů (téměř 33 800 korun) a dalších 1500 dolarů určených jako dar útulku pro opuštěná zvířata. Bude mít možnost vystoupit v televizní show a taky obdržel velkou trofej.