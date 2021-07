Potřebné ženy dostanou vložky zdarma v říjnu, řekl šéf státních rezerv

Vládní představitelé přišli koncem května s projektem, který by měl českým ženám s nízkými příjmy zajistit vložky zdarma. Na starost to dostala Správa státních hmotných rezerv (SSHR), jejíž předseda Pavel Švagr byl hostem TN LIVE. Prozradil, že pokud vše půjde dobře, potřebné ženy se k vložkám dostanou už v říjnu.

Téma menstruační chudoby je podle ministryně Schillerové v Česku podceněné. "Jsou mladé dívky, které nejdou ani do školy, protože nemají na menstruační potřeby. To je v naší rozvinuté společnosti nemyslitelné a měli bychom to vyřešit," prohlásila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v květnu ve Snídani s Novou.

Na TN LIVE prozradil detaily Pavel Švagr, předseda Správy statních hmotných rezerv (SSHR). SSHR totiž projekt dostala na starost. Ta by měla nakoupit deset milionů vložek a dva miliony kusů uvolnit pro ženy v tíživé sociální situaci prostřednictvím potravinových bank.

Podle Švagra je toto řešení smysluplné. "Bude lepší vybavenost Správy státních hmotných rezerv a také se zlepší situace menstruační chudoby. Ročně dát ženám, které to potřebují, dva miliony vložek. V tuhle chvíli děláme spíš pilotní projekt a uvidíme, co bude dál," popsal Švagr.

Celkem během letošního a příštího roku bude SSHR poptávat celkem 12 milionů hygienických vložek. "V letošním roce by mělo jít o šest milionů, z čehož jsou dva určené pro potravinovou banku a čtyři skončí na skladě jako základ humanitární pomoci," vysvětlil předseda SSHR.

Přesný termín, kdy se vložky k ženám dostanou, Pavel Švagr zatím neví. "Ale pokud všechno půjde dobře, tak by v polovině nebo koncem října v potravinových bankách dva miliony vložek mohly být," podotkl Švagr.

Vložky se budou kupovat prostřednictvím veřejné zakázky, kterou SSHR vypsala v tomto týdnu. "Tento krok vnímám velmi pozitivně. Je to první z kroků správným směrem, jak problematiku menstruační chudoby v Česku řešit. Do budoucna by se to dalo udělat i ekologičtěji," myslí si Hana Hajnová (Piráti).