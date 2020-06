To je drahota! Zoo Plzeň patří mezi největší, oběd vyjde na pěkný balík

Plzeňskou zoo najdete nedaleko centra města, ze kterého jezdí autobus hromadné dopravy. Za celodenní parkovné zaplatíte 50 korun. Pokud se vám ale nechce za parkování utrácet, nechejte auto na sídlišti a použijte horní vstup.

Ceny vstupného



Dva lístky pro dospělé vyjdou celkem na 340 korun. A děti do tří let mají vstup zdarma. Zoologická a botanická zahrada v jednom je otevřená od 8:00 do 19:00. "Chováme tady 7000 zvířat a pěstujeme 14 000 forem rostlin," vyložil tiskový mluvčí zoo Martin Vobruba.

Tip na zajímavá zvířata a expozice



Jedním z unikátů je například medvěd Pišta, kterému bylo letos 39 let a je nejstarší v republice. Na Nový rok se narodila šimpanzí holčička Caila, která je momentálně největším tahákem.

Jedinečný je i projekt světa v podzemí, kde si návštěvníci mohou prohlédnout zvířata, která ke svému životu nepotřebují světlo. "Vznikl rekonstrukcí německého válečného krytu z druhé světové války ze 40. let," doplnil Vobruba. Původní účel prostor připomíná například starý průlez.



"Jednou ze základních myšlenek zoologických i botanických zahrad je vzdělávání, takže proto jsou v naší expozici různou nenásilnou formou představeni ptáci, hmyz nebo houby," vysvětlil Vobruba.



Další atrakcí je dětské hřiště na půdě statku. V areálu jsou ještě další dvě hřiště. Mezi lemury se mohou návštěvníci volně pohybovat. Nicméně kvůli bezpečí těchto zvířat nesmí do ZOO pejsci, aby je nepokousali.

Stravování v zoo



Po nakrmení rybiček se štáb televize Nova rozhodl vyzkoušet jednu z restaurací v zoo. A tady čekalo nemilé překvapení. V první ze dvou restaurací zaplatíte například za dva smažené sýry a dvě limonády 470 korun. Přitom o pár desítek metrů níž si dáte to samé zhruba o 100 korun levněji.



Pozitivní je, že se v obou stravovnách dá platit kartou. Kromě restaurací mohou návštěvníci v různých koutech zahrady navštívit také několik menších občerstvení. V nich už jsou ceny přijatelnější.

Přihodné pro maminky



Maminky s kočárky se návštěvy zoo bát nemusejí. "Celkově super, horší je to do kopce," zhodnotila jedna z nich. "Některý cesty ne, ale je tady víc cest pohodlných," dodala další.



Pokud se chcete po návštěvě zoo svézt do centra města, můžete využít vláček. Stojí 30 korun a jezdí každou půlhodinu.

Závěrečné hodnocení



Plzeňská zoologická zahrada inspektora ve všech ohledech potěšila a strávit se v ní dá opravdu celý den. Výtku bychom měli u ceny jídel v jedné z restaurací. I tak od nás plzeňská ZOO dostává stříbrnou.

Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště?