To je humus! Slovenský ráj se změnil v stoku plnou odpadu

Člověk už takové obrázky viděl. Většinou pocházejí z přelidněných oblastí jihovýchodní Asie nebo Indie. Tyto obrázky ale pochází ze střední Evropy. Od našeho nejbližšího souseda - Slovenska.

Úchvatná přírodní scenérie nádrže Ružín na řece Hornád je ta tam. Přivalové deště spláchly z horních přítoků desítky tun odpadu, podobně to vypadá po celé délce horního toku Hornádu už od Slovenského ráje, upozornil web tvnoviny.sk.

Vodní nádrž Ružín přitom patří k nejhezčím na Slovensku. Na ekologickou katastrofu upozornili vodáci z Košic, kteří sem každý rok jezdí na závod. Zároveň při něm vysbírají desítky pytlů odpadků.

Tentokrát byla hora odpadu i nad jejich síly. Komunální odpad pochází z černých skládek, které vznikají u horních toků řek Hnilca a Hornád. Množství bordelu bylo takové, že zablokovalo i motor člunu, který razil vodákům cestu. "Vrstva naplaveniny byla do hloubky půl metru. A to jsme viděl jen co bylo na povrchu. Kdo ví, kolik toho odpadu je už utopeného," doplnil Ladislav Habina z vodáckého klubu Eco club SVK.

Ochranáři přírody ukazují prstem na konkrétní obce, které u břehů řek mají černé skládky odpadu. "Velmi často se stává, že než tam dorazí inspekce na kontrolu, problém je odstraněný," řekl mluvčí ministerstva životního prostředí Tomáš Ferenčák.

Slovenský vodohospodářský podnik vloni zaplatil za úklid odpadu 80 tisíc euro (2 miliony korun). Na kompletní vyčištění prý nemá peníze.