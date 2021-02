To jsou pašáci! Policejní hlídka na Chrudimsku úspěšně oživila muže

Zpráva do vysílačky, prudké sešlápnutí plynu a řvoucí majáky k prasknutí. Dva policisté v pátek jeli, co mohli, k místu neštěstí. Byli tam za necelé dvě minuty.

Nad třiašedesátiletým mužem se už skláněli svědci. Jedna žena se pokoušela o masáž hrudníku. "Po příjezdu jsme okamžitě převzali resuscitaci muže, kolega donesl automatický defibrilátor," vypověděl policista, který byl na místě. Ne v každém autě tohle zařízení je, ale v tomhle naštěstí bylo. "Připojili jsme ho, ale ten nevyhodnotil použití výboje, pokračovali jsme tedy v nepřímé srdeční masáži," popsal vypjaté okamžiky policista.



Pokud je masáž srdce prováděná precizně, jde o velmi fyzicky náročnou činnost. Hrudník se musí stlačovat až šest centimetrů hluboko a až stodvacetkrát za minutu. Policisté se v oživování střídali až do příjezdu záchranné služby. "Lékař v nemocnici řekl, že pokud by muž tuto pomoc nedostal, určitě by zemřel," zhodnotila práci svých kolegů pardubická policejní mluvčí Markéta Janovská.



Podle ní si policisté rozhodně zaslouží odměnu a pravděpodobně budou nominovaní na ocenění Zlatý zdravotnický kříž. "Defibrilátorem není vybavený každý vůz, ale plánujeme pořídit zařízení v nejbližší době i do dalších aut," dodala mluvčí. Přednost dostanou ty vozy, které jezdí v místech, kde mají záchranáři delší dojezdové časy.