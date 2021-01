To nejtěžší nás teprve čeká, děsí se evropské země nákazy a přitvrzují!

Čeká nás zřejmě nejtěžší etapa za celou dobu pandemie. Alespoň tak o tom mluví někteří lídři evropských zemí. V řadě z nich počet případů strmě stoupá, kolabuje zdravotnictví a zpřísňují se vládní opatření. Británie v nově zavedla pro některé části země lockdown, Německo v aktuálně rozhodlo o prodloužení celostátní karantény minimálně do konce ledna.

Rok 2021 v Evropě dobře nezačal. V řadě zemí se zpřísňují opatření. Sousední Německo - i když tam situace zdaleka není tak vážná jako u nás - prodlužuje lockdown nejméně do konce ledna. Tedy o další tři týdny.

"Musíme omezit sociální kontakty na absolutně nezbytné minimum. Proto se vracíme k březnovému opatření, kdy se lidé z jedné domácnosti mohou setkat maximálně s jednou osobou, která s nimi společně nežije," oznámila německá kancléřka Angela Merkelová.

Zemi čeká přísné omezení volného pohybu. V nejhůře zasažených regionech se budou moci obyvatelé od domova vzdálit maximálně na 15 kilometrů.

Také v dalších evropských zemích situace eskaluje. Ve většině platí omezený pohyb a jsou tam uzavřeny restaurace a školy. Slovensko překročilo rekordní denní hranici dvou set obětí. Zdaleka nejhorší situace je v Nitře. Tu úřady odřízly od zbytku země. Občany žádají, aby do města nejezdili.

Vjezdy do Nitry střeží policie a do města smí jen jeho obyvatelé a ti, kteří se prokážou potvrzením o zaměstnání. Na Slovensku se navíc objevila nová mutace koronaviru.

"Nová mutace viru šířící se z jižních oblastí Anglie je potvrzená už i na Slovensku. Podle údajů z Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí má uvedený kmen o 70 procent vyšší schopnost šíření. Klinické příznaky a smrtnost nové varianty jsou ale ve srovnání s původním virem nezměněné," informoval zdejší ministr zdravotnictví Marek Krajčí.

Ani Velká Británie, která očkuje populaci rychleji než USA a zbytek Evropy, nemá zdaleka vyhráno. V pondělí zaznamenala rekordní přírůstek nakažených. Do Anglie a Skotska se tak vrací až do půlky února lockdown.

"Hlavní lékařští poradci Spojeného království doporučili, aby země přešla do pátého stupně rizika. To znamená, že pokud nebudeme jednat, během jednadvaceti dnů by mohlo zkolabovat zdravotnictví," uvedl britský premiér Boris Johnson.

Velká Británie přitom očkuje už třetí vakcínou - po té od firem Pfizer a BionTech využívá i látky od firem Moderna a AstraZeneca. Ty ale přitom v Unii, z níž Británie vystoupila, schváleny zatím nebyly.

Evropská unie by si příklad mohla vzít i z Izraele, který v rychlosti očkování trhá rekordy. Každý desátý už tam vakcínu dostal.